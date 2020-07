Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Jahre werden ins Land ziehen, Trends kommen und gehen, Wirtschaftskrisen werden uns erschüttern und die braven Popstars von heute werden morgen ihre Bondage-Sextapes leaken – aber der GP1 ist für die Ewigkeit. Die Definition des Supersportwagens für eine ganze Generation, vielleicht alle Zeiten: so perfekt und rein wie das Lächeln eines Neugeborenen, ein makelloser Kristall aus purem Meth – oder das Lächeln eines Neugeborenen auf purem Meth.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Supersportwagen Progen GP1 auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit-Updates am 14. März 2017 in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Legendary Motorsport zum Preis von $1.260.000 erwerben.

Der Supersportwagen Progen GP1 in GTA Online

Der Progen GP1 ist im Wesentlichen die Serienversion des Tyrus und scheint Designelemente des McLaren F1 zu übernehmen. Der GP1 verfügt jedoch über ein komplett überarbeitetes Automodell, das keine Komponenten mit der Karosserie des Tyrus teilt. Entlang der des Seitenprofils weist das Fahrzeug Strakes auf, die in die Türverkleidungen eingebettet sind, ähnlich wie beim F1.

Das Fahrzeug kann so modifiziert werden, dass es dem McLaren F1 LM oder dem McLaren F1 GTR ähnelt. Beide Motorsportvarianten des F1 sind mit Spoilern und aktualisierter Fascia ausgestattet. Das moderne Progen-Logo befindet sich auf der Vorderseite der Motorhaube, das klassische Progen-Logo und das GP1 Badge befinden sich auf der Rückseite.

Der Innenraum des GP1 ist einzigartig und basiert stark auf dem McLaren F1, insbesondere bei dem Armaturenbrett und den weißen Zifferblättern, obwohl der GP1 keine zentrale Fahrposition aufweist. Wie der Tyrus verfügt das Fahrzeug über Schmetterlingstüren, wie das Dachscharnier zeigt.

Obwohl der GP1 serienmäßig nicht mit einem Spoiler geliefert wird, kann einer bei Los Santos Customs hinzugefügt werden, der dem serienmäßigen aktiven Spoiler des McLaren F1 ähnelt. Der Spoiler wird jedoch in der Legendary Motorsport-Galerie gezeigt.

Die Serienfelgen sind mit dem GP1-Emblem versehen, das sich in der Mitte der Räder befindet.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.260.000

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Nehmt außerdem gerne an unserem Quiz zu „GTA 5“ teil.