GTA Online Halloween 2025 – Neue UFOs und Belohnungen warten auf dich

Der Oktober ist für Fans von GTA Online ein besonderer Monat, denn es ist wieder Zeit für das Halloween-Event 2025. In Southern San Andreas sind UFOs gesichtet worden, und du hast die Gelegenheit, an diesem spannenden Ereignis teilzunehmen. Ein Highlight des Events ist das tägliche Auftauchen von UFOs, die du auf der Karte finden und fotografieren kannst.

Beginnen wir mit den Details: Vom 14. Oktober 2025 an taucht täglich ein neues UFO oder mehrere auf. Die Standorte wechseln täglich, aber die Zeit bleibt für den ersten Teil des Events konstant: zwischen 22 Uhr und 4 Uhr Spielzeit. Wenn das Halloween-Wetter aktiviert ist, erscheinen sie zwischen 19:30 Uhr und 6:30 Uhr Spielzeit. Insgesamt gibt es 26 UFOs, die du in den kommenden Wochen fotografieren kannst.

Belohnungen für UFO-Fotos

Welche Belohnungen erwarten dich für das Fotografieren von UFOs? Jedes Foto eines UFOs, das du mit der In-Game-App Snapmatic machst, kann an Omega auf deinem iFruit-Handy geschickt werden. Du erhältst dafür GTA$ und RP. Ein Standard-UFO bringt dir 15.000 GTA$ und 1000 RP, während die selteneren Stealth-UFOs dir 50.000 GTA$ und 1000 RP einbringen. Wenn du alle einzigartigen UFOs fotografierst, erwartet dich eine besondere Belohnung.

Zu den exklusiven Belohnungen gehören die UFO-Boxershorts, ein spezielles T-Shirt und die Glow Believe Cap, die am Ende des Oktobers freigeschaltet werden. Außerdem kannst du die Nahkampfwaffe „The Shocker“ verdienen, die letztes Jahr durch das Abschließen einer Serie von Aufgaben im geheimen Fort Zancudo-Labor hinzugefügt wurde. Auch in diesem Jahr kannst du sie auf die gleiche Weise freischalten.

Neue Belohnungen und Standorte

Was ist neu in diesem Jahr? Eine neue Ergänzung ist das Grey Space Interloper Outfit, das an diejenigen vergeben wird, die in diesem oder den vorherigen Jahren an der UFO-Jagd teilgenommen haben. Der erste Standort des Halloween-Events 2025 war Paleto Bay. Es lohnt sich also, jeden Tag vorbeizuschauen und nach neuen UFO-Sichtungen Ausschau zu halten.

Nutze die Gelegenheit, um die spannenden Herausforderungen zu meistern und die exklusiven Belohnungen zu ergattern. Mit insgesamt 26 UFOs, die du entdecken kannst, und einer Vielzahl von Belohnungen ist dieses Event ein Muss für jeden GTA Online-Fan.

Was denkst du über die diesjährigen Halloween-Events in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!