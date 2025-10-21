GTA Online – Kürbislaternen finden (Halloween 2025 Event)

Der Herbst hält Einzug in Los Santos und das bedeutet: Es ist wieder Zeit für Grusel, Chaos und Sammelaktionen! Zum diesjährigen Halloween-Event 2025 sind in GTA Online erneut Kürbislaternen (Jack O’ Lanterns) in der gesamten Spielwelt verteilt. Wenn du fleißig sammelst, winken tägliche Geldbelohnungen, exklusive Items und jede Menge Überraschungen, im wahrsten Sinne des Wortes „Süßes oder Saures“.

Wie das Kürbislaternen-Event funktioniert

Im gesamten Oktober kannst du überall in Los Santos und Blaine County leuchtende Kürbisköpfe finden.

Sie liegen meist vor Häusern, an Türen, Tankstellen oder öffentlichen Gebäuden.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Ziel:

Sammle 10 Kürbislaternen pro Tag , um eine tägliche Belohnung zu erhalten.

, um eine tägliche Belohnung zu erhalten. Insgesamt existieren 200 Fundorte auf der Karte, du kannst sie aber in beliebiger Reihenfolge besuchen.

Belohnungen:

50.000 GTA-$ pro Tag für das Sammeln von 10 Kürbissen

pro Tag für das Sammeln von 10 Kürbissen Horror-Kürbis-Maske beim ersten vollständigen Tagesdurchlauf

beim ersten vollständigen Tagesdurchlauf Sonderbelohnung, wenn du alle 200 Kürbisse findest

💡 Tipp: Öffne im Spiel das Interaktionsmenü → Sammelobjekte, um nachzusehen, wie viele Kürbislaternen du an diesem Tag bereits eingesammelt hast.

Hier haben wir eindeutig eine Strafe kassiert! © Rockstar Games/PlayCentral.de

Süßes oder Saures – die „Trick or Treat“-Mechanik

Beim Einsammeln weißt du nie, was passiert: Jede Kürbislaterne kann dir entweder eine Belohnung (Treat) oder eine Strafe (Trick) bescheren.

Mögliche Effekte:

Süßes (Treat): Bargeld (kleine Beträge direkt ins Inventar) Snacks, Panzerung oder Gesundheit Zufällige Boosts

Saures (Trick): Elektrischer Schlag, Explosion oder Sturz Kurze Ohnmacht oder Fallschaden Verlust des mitgeführten Bargelds



🏦 Tipp: Lege dein Geld regelmäßig auf der Bank ab – sonst kann dich ein „Trick“ teuer zu stehen kommen.

Empfohlene Route: 10 Kürbislaternen in El Burro Heights

Ein idealer Startpunkt zum Sammeln ist das Viertel El Burro Heights im Osten von Los Santos.

Das Gebiet ist weitläufig, relativ ruhig und perfekt geeignet, um schnell alle zehn Kürbisse einzusammeln – selbst bei Tageslicht.

Hier sind alle zehn Fundorte laut aktuellen Beobachtungen:

# Ort Beschreibung 1 Verlassenes Haus Kürbis liegt direkt auf der Türstufe eines alten, grauen Gebäudes. 2 Graffiti-Haus Unten an der Treppe, Wand ist bunt besprüht – Kürbis steht am Treppenfuß. 3 Gegenüber vom Tattoo-Studio Vor der Tür des Wohnhauses gegenüber der Tintenstube. 4 Blaues Haus Oben auf der Treppe, am Eingang eines halb zerfallenen Hauses mit hellblauer Fassade. 5 „No Parking“-Haus Kürbis auf der Veranda eines umzäunten Grundstücks mit „No Parking“-Schild. 6 Blau-weiß gestreifte Markise Steht direkt neben der Tür eines Hauses mit typischer Strand-Markise. 7 St. Fiacre Hospital Kürbis beim Eingang der Abteilung „Diagnostics and Oncology“. 8 Feuerwehrstation (neben Krankenhaus) Direkt neben dem Eingangstor der Fire Dept. 9 Tankstelle gegenüber Liegt am Boden vor der Tür des kleinen Shops gegenüber von Krankenhaus und Feuerwehr. 10 Haus beim Metallturm Kürbis steht auf der Stufe eines Hauses nahe des großen Funkmasts.

🗺️ Hinweis: Diese Route dauert etwa 10–15 Minuten und kann beliebig wiederholt werden, die Kürbisse resetten täglich (Echtzeit).

Belohnungen im Detail

Aktion Belohnung Hinweise 10 Kürbisse an einem Tag 50.000 GTA-$ Wird direkt gutgeschrieben Erster vollständiger Durchlauf Horror-Kürbis-Maske Mit speziellem Soundeffekt beim Anlegen Alle 200 Kürbisse Exklusiver Bonus Geld + RP + Prestige-Erfolg Einzelnes Einsammeln Zufällige „Trick or Treat“-Effekte Manche nützlich, manche gefährlich

Tageslimit und Respawn

Jeden Tag kannst du maximal 10 Kürbisse für die Hauptbelohnung anrechnen.

für die Hauptbelohnung anrechnen. Nach dem täglichen Reset (Mitternacht Echtzeit) kannst du erneut sammeln.

Die Kürbisse erscheinen an denselben Orten, du kannst also feste Routen nutzen.

Tipps & Tricks für Sammler

Nachts sammeln: Die Kürbisse leuchten orange – bei Dunkelheit sind sie leichter zu erkennen.

Die Kürbisse leuchten orange – bei Dunkelheit sind sie leichter zu erkennen. Motorad oder Sportwagen verwenden: Du bist wendig und schnell zwischen Häusern unterwegs.

Du bist wendig und schnell zwischen Häusern unterwegs. Minimap im Blick behalten: Oft erkennst du leuchtende Kürbisse schon am orangen Schimmer.

Oft erkennst du leuchtende Kürbisse schon am orangen Schimmer. Sicher spielen: Bei Explosionen lieber vom Fahrzeug absteigen – sonst droht der Totalschaden.

Bei Explosionen lieber vom Fahrzeug absteigen – sonst droht der Totalschaden. Schnell Geld verdienen: 50.000 $ pro Tag summieren sich – besonders in Kombination mit anderen Halloween-Boni wie zum Beispiel den 10 Geistern, die in GTA Online wieder aufgetaucht sind!

Ein einfaches, aber lohnendes Halloween-Event

Die Kürbislaternen sind eines der spaßigsten saisonalen Events in GTA Online. Es ist schnell erledigt, bringt solides Geld und belohnt dich mit kultigen kosmetischen Items. Und dank der täglichen Resets lohnt es sich, mehrmals die Woche einzuloggen – selbst, wenn du nur 10 Minuten Zeit hast.

Also schnapp dir dein Motorrad, zieh die Horrormaske über und geh auf Kürbisjagd in Los Santos – Süßes oder Saures! 👻