GTA Online Geisterjagd 2025: Neuer Charakter als Geist entdeckt!

Die Halloween-Saison bringt neue Überraschungen für dich in GTA Online, denn die Ghosts Exposed Sammelobjekte sind zurück. Dieses Jahr hat Rockstar Games das Event mit neuen Standorten und Geistern erweitert. Besonders spannend ist die Rückkehr eines Charakters aus dem Story-Modus von GTA V als Geist. In diesem Leitfaden erfährst du alles über die Standorte der Geister, die Zeiten und wie du die Herausforderung erfolgreich abschließen kannst, um die verschiedenen Belohnungen zu erhalten.

Die Jagd nach den Geistern

Was sind die Belohnungen für die Geisterjagd? Wenn du die Ghosts Exposed Herausforderung abschließt, erhältst du 250.000 GTA Online-Dollar, RP und die neue Ghosts Exposed Kappe. Die aus den Vorjahren bekannten Ghostbusters-inspirierten Outfits und Livree werden jedoch nicht vergeben.

Obwohl es kein festgelegtes Enddatum für dieses Event gibt, solltest du nicht damit rechnen, dass es nach dem 31. Oktober 2025, Halloween, noch lange verfügbar sein wird. Glücklicherweise ist diese Geisterjagd nicht allzu zeitaufwendig, da es nur 10 Geister zu finden gibt, die alle relativ einfach entdeckt werden können.

Details zu Ghosts Exposed

Was passiert, wenn du dich in GTA Online einloggst? Wenn du dich seit dem 16. Oktober 2025 in GTA Online einloggst, erhältst du eine E-Mail mit dem Titel Ghosts Exposed. Darin wird erklärt, dass Belohnungen für das Einreichen von Geistern in ganz Süd-San Andreas angeboten werden.

Du kannst diese Geister entweder in einer privaten oder öffentlichen Sitzung jagen. Laut GTA Series gibt es eine Abkühlzeit von nur einer Sekunde, sodass die Geister sofort nach dem Laden in eine Sitzung erscheinen. Die Geister tauchen in festgelegter Reihenfolge zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Spiel auf.

Wie und wann erscheinen die Geister?

Wie funktioniert der Ablauf der Geisterjagd? Jede Stunde erscheint ein Geist für zwei reale Minuten an einer von zwei Positionen innerhalb eines bestimmten Bereichs. Dies gibt dir nur ein kurzes Zeitfenster, um dein Snapmatic des Geistes zu erfassen, bevor du zum nächsten weitergehst. Wir empfehlen dir, ein schnelles Fahrzeug wie den Oppressor MK2 zu verwenden, um von Punkt zu Punkt zu gelangen. Du kannst die ersten neun in beliebiger Reihenfolge fotografieren, aber der zehnte erscheint erst, wenn du alle neun fotografiert hast.

Du wirst wissen, dass dein Foto erfolgreich war, wenn der Geist verschwindet und ein Pop-up mit deinem Fortschritt auf dem Bildschirm erscheint.

Alle Geisterstandorte

Geist 1 (19-20 Uhr): Entweder auf einem Grab oder auf dem Kirchendach des Friedhofs in Pacific Bluffs.

Entweder auf einem Grab oder auf dem Kirchendach des Friedhofs in Pacific Bluffs. Geist 2 (20-21 Uhr): In einem Fenster auf einer Seite des Wohnwagens in Sandy Shores.

In einem Fenster auf einer Seite des Wohnwagens in Sandy Shores. Geist 3 (21-22 Uhr): Entweder über der Tributanzeige am Eckhaus oder oben auf dem Turm mit einer Leiter in El Burro Heights.

Entweder über der Tributanzeige am Eckhaus oder oben auf dem Turm mit einer Leiter in El Burro Heights. Geist 4 (22-23 Uhr): Entweder im Inneren oder außerhalb des Busses in der San Chianski Mountain Range.

Entweder im Inneren oder außerhalb des Busses in der San Chianski Mountain Range. Geist 5 (23-24 Uhr): Entweder vorne oder hinten am Turm von Miguel Madrazo’s Herrenhaus.

Entweder vorne oder hinten am Turm von Miguel Madrazo’s Herrenhaus. Geist 6 (1-2 Uhr): An der Spitze des Zugtunnels oder neben dem Fallschirm im Raton Canyon.

An der Spitze des Zugtunnels oder neben dem Fallschirm im Raton Canyon. Geist 7 (2-3 Uhr): Auf einem vorderen Balkon eines der Türme der Rockford Hills Kirche.

Auf einem vorderen Balkon eines der Türme der Rockford Hills Kirche. Geist 8 (4-5 Uhr): An der Spitze der Kirche in Great Chaparral oder an einem Grab.

An der Spitze der Kirche in Great Chaparral oder an einem Grab. Geist 9 (5-6 Uhr): Auf der oberen Ebene auf einer Seite des Motels nördlich des East Vinewood Skateparks.

Auf der oberen Ebene auf einer Seite des Motels nördlich des East Vinewood Skateparks. Geist 10 (0-1 Uhr): Der Geist von Jay Norris erscheint auf der Bühne der Vinewood Bowl (wo er in GTA V starb), jedoch erst, wenn du alle vorherigen neun Geister fotografiert hast.

Belohnungen für die Geisterjagd

Welche Belohnungen kannst du erwarten? Jedes Foto bringt dir 20.000 GTA Online-Dollar und 500 RP. Nach erfolgreicher Aufnahme aller 10 Fotos erhältst du einen Bonus von 50.000 GTA-Dollar und die neue Ghosts Exposed Kappe.

Was hältst du von diesem Event? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!