GTA III jetzt kostenlos für PS Plus Premium-Abonnenten ab 10. Juni 2025

Ab dem 10. Juni 2025 können sich PlayStation Plus Premium-Abonnenten auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Grand Theft Auto III, eines der besten und einflussreichsten Spiele der PlayStation 2-Ära, ist nun kostenlos im Abonnement enthalten. Dieses Angebot ist exklusiv für die höchste Stufe von PlayStation Plus verfügbar, was bedeutet, dass weder PS Plus Essential noch PS Plus Extra-Abonnenten Zugriff darauf haben. Wie lange das Spiel für Abonnenten von PS Plus Premium kostenlos bleibt, ist noch unklar, aber aktuell ist es ein attraktives Angebot für alle Fans der Serie.

Ein Klassiker kehrt zurück

Was macht Grand Theft Auto III so besonders? Grand Theft Auto III, das 2001 von DMA Design entwickelt und von Rockstar Games veröffentlicht wurde, ist das erste Spiel der Serie, das eine 3D-Umgebung bietet. Es versetzte die Spieler in die fiktive Stadt Liberty City, die stark an New York City angelehnt ist. In der Rolle von Claude, einem stummen Protagonisten, tauchst du in eine kriminelle Unterwelt voller Gangster, Drogen und Korruption ein. Das Spiel war ein Meilenstein nicht nur für die Serie, sondern auch für das Genre der Open-World-Spiele.

Der große Erfolg des Spiels ist nicht nur auf seine innovative Spielmechanik zurückzuführen, sondern auch auf die Freiheit, die es den Spielern bietet. Du kannst die Stadt frei erkunden, Missionen absolvieren oder dich einfach in der offenen Welt vergnügen. Diese Freiheit und das immersive Gameplay machten Grand Theft Auto III zum bestverkauften Videospiel des Jahres 2001 und bescherten ihm über 14,5 Millionen verkaufte Exemplare weltweit.

Exklusivität und Verfügbarkeit

Warum ist Grand Theft Auto III nicht für alle PS Plus-Abonnenten verfügbar? Traditionell werden Klassiker, die zu PS Plus Premium hinzugefügt werden, auch im PlayStation Store zum Kauf angeboten. Dies ist jedoch bei Grand Theft Auto III nicht der Fall. Das Spiel ist derzeit nur im Rahmen der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die 60 Euro kostet, erhältlich. Dies macht das kostenlose Angebot für PS Plus Premium-Abonnenten besonders attraktiv.

Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft auch andere Klassiker wie Grand Theft Auto San Andreas oder Grand Theft Auto Vice City kostenlos für PS Plus Premium-Abonnenten verfügbar sein werden. Derzeit sind diese Spiele ebenfalls nicht einzeln im PlayStation Store erhältlich, was die Hoffnung auf eine Erweiterung des PS Plus-Angebots nährt.

PlayStation Plus Premium: Ein Blick auf die Vorteile

Was bietet PlayStation Plus Premium noch? PlayStation Plus Premium ist die höchste Abonnementstufe von Sonys digitalem Medienservice, der 2006 eingeführt wurde. Neben der Möglichkeit, exklusive Spiele wie Grand Theft Auto III kostenlos zu spielen, bietet das Premium-Abonnement eine Vielzahl von Vorteilen. Dazu gehören exklusive Inhalte, regelmäßige Rabatte im PlayStation Store und frühzeitiger Zugang zu anstehenden Spielen.

Seit der Einführung von PlayStation Now in das PlayStation Plus Premium-Angebot im Juni 2022 haben Abonnenten auch Zugang zu einem umfangreichen Katalog von Spielen, die gestreamt werden können. Dies öffnet die Tür zu einem breiten Angebot an Spielen der PlayStation-Geschichte, die auf modernen Konsolen gespielt werden können.

Was denkst du über die Aufnahme von Grand Theft Auto III in das PS Plus Premium-Angebot? Teile deine Meinung in den Kommentaren! Bist du ein Fan des Spiels oder freust du dich auf andere Klassiker, die in Zukunft hinzugefügt werden könnten?