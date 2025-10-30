GTA 6: Wann erscheint Trailer 3? Fans hoffen auf Enthüllung Anfang November

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 erreicht wieder einen neuen Höhepunkt. Während Rockstar Games weiterhin keinerlei neue Informationen veröffentlicht, brodelt die Gerüchteküche unter den Fans wie selten zuvor. Ein Termin Anfang November sorgt dabei für besonders viel Aufsehen – denn viele glauben, dass Trailer 3 zu GTA 6 kurz bevorstehen könnte.

Der Hype lebt weiter: Fans warten sehnsüchtig auf neue Infos

Seit Rockstar Games im Dezember 2023 den allerersten Trailer zu GTA 6 veröffentlichte, ist die Begeisterung riesig. Der zweite Trailer folgte Anfang Mai 2025 und zeigte erstmals tiefere Einblicke in Vice City sowie die beiden Protagonisten Lucia Caminos und Jason Duval. Doch seitdem herrscht erneut Funkstille.

Fast ein halbes Jahr lang gab es keine offiziellen Neuigkeiten, keine Screenshots, keine Interviews – nichts, was den Fans Hinweise auf den aktuellen Entwicklungsstand geben könnte. Und gerade deshalb klammern sich viele an jedes kleine Indiz, das auf eine baldige Veröffentlichung neuer Informationen hindeuten könnte.

Der 6. November sorgt für Spekulationen

Der heiß diskutierte Termin ist der 6. November 2025. An diesem Tag findet die nächste Quartalskonferenz von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, statt. In diesen Konferenzen werden normalerweise die aktuellen Finanzergebnisse vorgestellt – doch für die Community sind sie vor allem eines: ein Hoffnungsschimmer.

Der bekannte GTA-News-Account Zap Actu berichtete kürzlich, dass es mehrere vertrauenswürdige Quellen gebe, die auf diesen Tag als möglichen Release des dritten Trailers hinweisen.

Zufällig oder nicht: Kurz zuvor wurde auch die offizielle Rockstar-Webseite überarbeitet – und GTA 6 rückt dort nun deutlich stärker in den Mittelpunkt. Viele Fans sehen darin ein klares Zeichen, dass sich etwas anbahnt.

🚨 GTA 6 ALERT!

According to several RELIABLE sources, the Trailer 3 for #GTA6 is expected to drop on November 6, 2025 😱

Pre-orders will reportedly open right after 🎮

⚠️ Servers might be unstable during the first few hours! ❤️& ♻️#RockstarGames #GTAVI #GTA6News 🔥 pic.twitter.com/Hstrp0R0cM — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) October 29, 2025

Erwartungen an Trailer 3: Zeit für echtes Gameplay

Sollte es tatsächlich bald soweit sein, wäre der dritte Trailer wohl der wichtigste bisher.

Während Trailer 1 und 2 vor allem die Atmosphäre, das Setting und die Charaktere vorgestellt haben, fehlt bislang das, worauf die Community am meisten wartet: echtes Gameplay-Material.

Viele Fans wünschen sich, endlich zu sehen, wie GTA 6 tatsächlich aussieht – mit Straßenverkehr, Interaktionen, Waffenhandling, Polizeiverfolgungen und den neuen, dynamischen Wettersystemen, über die intern bereits spekuliert wird.

In den vergangenen Jahren hatte Rockstar bei Spielen wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 ähnliche Strategien verfolgt: Zunächst wurde die Welt vorgestellt, später folgte ein Trailer, der Gameplay-Szenen und technische Details zeigte.

Es wäre also naheliegend, dass auch GTA 6 Trailer 3 diesen Schritt geht – und die Fans erstmals erleben lässt, wie beeindruckend die neue Generation von Vice City tatsächlich aussieht.

Warum man trotzdem skeptisch bleiben sollte

So groß die Hoffnung auch ist: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Take-Two-Konferenzen selten für große Enthüllungen genutzt werden. In der Regel geht es dort um Wirtschaftsdaten, Prognosen und Umsatzzahlen – nicht um Trailer.

Schon mehrfach wurden ähnliche Spekulationen in der Community laut, doch nie hat Rockstar tatsächlich während oder kurz nach einem dieser Termine neues Material veröffentlicht. Das Unternehmen folgt seinem ganz eigenen Rhythmus und liebt Überraschungen: Der zweite Trailer erschien beispielsweise völlig unerwartet, nur wenige Stunden nach einer Ankündigung auf Social Media.

Deshalb gilt: So spannend der 6. November auch klingt – Garantien gibt es keine.

Wie es weitergeht: Der Release rückt näher

Trotz aller Unklarheit ist eines sicher: Die Zeit bis zum Release schmilzt dahin. Grand Theft Auto 6 soll laut Rockstar im Mai 2026 erscheinen – also in rund sieben Monaten.

Angesichts des gewaltigen Umfangs des Spiels und der hohen Erwartungen ist es gut möglich, dass Rockstar in den kommenden Monaten langsam mit der Marketingkampagne startet. Das könnte nicht nur neue Trailer, sondern auch Screenshots, Interviews oder Feature-Videos umfassen.

Ein Release im Mai 2026 bedeutet, dass spätestens Anfang 2026 mehr Material gezeigt werden müsste, allein schon, um den Vorverkauf anzukurbeln. Ein Trailer im November wäre also zumindest strategisch sinnvoll und würde perfekt ins Zeitfenster passen.

Hoffnung ja, Sicherheit nein

Ob der 6. November wirklich der Tag des dritten Trailers wird, bleibt ungewiss. Doch eines steht fest: Die GTA-Community ist wacher denn je, und jeder noch so kleine Hinweis löst neue Diskussionen aus. Rockstar weiß um diese Spannung und nutzt sie geschickt. Bis der nächste Trailer wirklich erscheint, bleibt den Fans also nur eines: abwarten, spekulieren und weiterträumen von Vice City.

GTA 6 erscheint voraussichtlich am 26. Mai 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt – dürfte aber, wie bei früheren Rockstar-Titeln, zu einem späteren Zeitpunkt folgen.