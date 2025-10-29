Rockstar Games Webseite im neuen Look – Feier für GTA VI Release gestartet

Rockstar Games hat ihre Webseite einem neuen Design unterzogen, um die baldige Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI zu feiern. Diese Aktualisierung wurde weltweit ausgerollt, ohne dass das Unternehmen eine offizielle Ankündigung machte. Der neue Look der Startseite bietet einige spannende Änderungen, die wir uns genauer ansehen werden.

Ein frischer Look für Rockstar Games

Was hat sich an der Webseite geändert? Die Webseite von Rockstar Games hat ein schlankes, modernes Design erhalten. Es gibt nun ein schnell bewegendes Karussell, das Spieletitel und zwei anklickbare Chips zeigt. Es beginnt mit dem zweiten Trailer von GTA VI, Artwork und einem Link zur „Erkunde Leondia“-Seite. Danach folgt GTA V Enhanced für PC und das GTA Online Money Fronts Update. Jedes Spiel wird mit sanften Übergängen eingeblendet.

Unterhalb dieser Elemente findest du die fünf neuesten Newswire-Beiträge in einem neuen Layout. Weiter unten gibt es einen speziellen Bereich für GTA Online mit einem automatischen Video, das den Trailer „Erlebe Grand Theft Auto Online“ zeigt. Dieses Video wurde zuvor versehentlich auf zwei regionalen YouTube-Kanälen von Rockstar veröffentlicht und nun auf der Webseite aufgenommen.

Einblicke in die neuen Inhalte

Welche weiteren Abschnitte gibt es? Direkt nach dem GTA Online Abschnitt folgt ein Bereich für Red Dead Online, der ähnlich aufgebaut ist, jedoch andere Inhalte bietet. Außerdem gibt es eine Übersicht über Rockstars Backkatalog an Spielen, von kommenden Veröffentlichungen wie Grand Theft Auto VI bis hin zu Klassikern.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Am unteren Ende der Startseite findest du einen Store-Bereich, der verschiedene Merchandise-Artikel anbietet. Ein dünner CircoLoco-Header fügt sich unterhalb ein und ein Link zur kürzlich überarbeiteten Rockstar Support-Seite beendet die Startseite.

Spekulationen um einen neuen Trailer

Wird es einen dritten Trailer geben? In den letzten Wochen hat die Community begonnen, an einen dritten GTA VI-Trailer im November zu glauben. Obwohl es keine konkreten Hinweise gibt, dass dies der Fall ist, hat Rockstar in der Vergangenheit in diesem Monat Trailer veröffentlicht. Die Änderung der Homepage hat Spekulationen in den sozialen Medien neu entfacht, mit vielen Fans, die dies als Zeichen werten.

Was denkst du über das neue Design der Rockstar-Seite? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. In anderen GTA VI-Nachrichten könnte das Gameplay auf YouTube aufgrund einer Aktualisierung der Plattformrichtlinien eingeschränkt werden.