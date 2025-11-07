GTA 6 verschoben – Neuer Release im November 2026 sorgt für Fan-Proteste

Rockstar Games hat den Veröffentlichungstermin von GTA 6 nach hinten verschoben: Das Spiel soll nun erst am 19. November 2026 erscheinen – rund ein halbes Jahr später als geplant. Die kürzlich bekannt gewordenen Entlassungen im Studio sollen nach bisherigen Informationen nicht der Grund dafür sein.

Die Gründe hinter der Verzögerung

Was hat die Verzögerung von GTA 6 wirklich verursacht? Laut einem Sprecher von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, sind die Verzögerung und die Entlassungen zwei völlig separate Angelegenheiten. Der Sprecher betonte, dass die beiden Themen nicht miteinander in Verbindung stehen und es irreführend wäre, sie zu vermischen.

Take-Two CEO Strauss Zelnick erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Verschiebung notwendig war, um das Spiel weiter zu verfeinern und einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Trotz der Entlassung von fast 40 Mitarbeitern bei Rockstar Games, die aufgrund „groben Fehlverhaltens“ erfolgt sein soll, hat dies laut ihren Angaben keine Auswirkungen auf das neue Erscheinungsdatum.

Reaktionen und Bedenken

Wie reagiert die Community auf die Verzögerung? Viele Fans zweifeln an den Aussagen von Take-Two, insbesondere nachdem Zelnick noch vor kurzem Vertrauen in den ursprünglichen Mai-Termin ausgedrückt hatte. Die Spekulationen wurden weiter angeheizt, als eine Menschenmenge vor dem Londoner Büro von Take-Two protestierte.

Jason Schreier von Bloomberg, der die Entlassungen zuerst öffentlich machte, bestätigte auf ResetEra, dass die Verschiebung nicht auf die kürzlichen Ereignisse zurückzuführen sei. Vielmehr sei die Ankündigung der Verzögerung mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Take-Two abgestimmt worden. Dennoch könnten die Entlassungen langfristig weitere Verzögerungen nach sich ziehen, da viele Stellen unbesetzt bleiben.

Die Zukunft von GTA 6

Was bedeutet die Verzögerung für die Entwicklung von GTA 6? Laut Reece „Kiwi Talkz“ Reilly, einem Interviewer aus der Spieleentwicklung, sei das Spiel inhaltlich komplett und es gehe jetzt hauptsächlich um das Polieren, um einen fehlerfreien Start sicherzustellen. Reilly wies darauf hin, dass die Entwickler schon vor der Ankündigung der Verzögerung von einer Verschiebung wussten.

Obwohl die Entlassungen und die damit verbundenen Unruhen die Stimmung im Unternehmen belasten könnten, bleibt zu hoffen, dass Rockstar die Herausforderungen meistern kann. Ein weiterer Aufschub bis 2027 ist zwar nicht ausgeschlossen, aber es gibt Hoffnung, dass das Team die Probleme intern lösen kann.

