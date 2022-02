GTA 6: Infos und Zeitraum zum ersten Trailer geleakt

Seit ein paar Tagen haben wir die Gewissheit, dass sich GTA 6 bei Rockstar Games in Entwicklung befindet. Die Ankündigung schlug nicht nur unter Fans hohe Wellen, sondern machte sich auch auf dem Aktienmarkt bemerkbar.

Mehr als den Fakt, dass das Spiel existiert und dass daran gearbeitet wird, hat das US-amerikanische Studio allerdings bisher nicht kommuniziert. Weder zum Setting, noch zu Release-Zeitraum gibt es offizielle Angaben. Leaks und Gerüchte gibt es dafür jede Menge. Wir haben euch alles übersichtlich zusammengefasst:

GTA 6: Alle bekannten Infos und Leaks zum Spiel – Release, Map & Protagonisten

Ein neuer angeblicher Leak befasst sich jetzt mit dem Reveal-Trailer zum neuen Open-World-Epos.

GTA 6: Reveal noch in diesem Jahr?

Die neuesten Informationen stammen von Tez2, einem bekannten Leaker, der schon in der Vergangenheit zutreffende Vorhersagen zu Rockstar-Titeln abgegeben hat. Einem Bericht zufolge geht der Leaker demnach von einem Reveal noch in diesem Jahr aus!

Wenn die Informationen stimmen, können wir uns auf einen Trailer im Stile von GTA V einstellen. Da wurden ja auch direkt Szenen aus dem Spiel gezeigt, ähnlich wie bei dem Reveal von Red dead Redemption 2.

Darüber hinaus soll der Trailer 2022 erstmals gezeigt werden. Folgt Rockstar seiner eigenen Reveal-Logik, dürfte es demnach diesen Herbst soweit sein. Vergangene Titel wurden nämlich häufig im Oktober oder November vorgestellt.

GTA 6: Wann ist der Release?

Einen Releasetermin für „GTA 6“ gibt es bisher noch nicht. Geht man aber davon aus, dass „GTA V“ und „Red dead Redemption 2“ jeweils knapp zwei Jahre nach dem ersten Trailer erschienen sind, würde sich demnach ein Release im Herbst 2024 anbieten.

Dies würde wiederum älteren Berichten widersprechen, in denen 2025 als Release-Zeitraum angegeben wurde. So oder so werden wir uns auf jeden Fall noch ein paar Jahre gedulden müssen, bis wir das Spiel dann selbst ausprobieren dürfen.

Bully 2: arbeitet Rockstar neben GTA 6 an einem zweiten Projekt?

Geht ihr von einem Reveal noch in diesem Jahr aus? Wenn ja, was wünscht ihr euch für den ersten Trailer? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!