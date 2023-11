GTA 6: Take Two-Chef hat „keine bestimmten Erwartungen“

Erst vor wenigen Tagen platze die Bombe: Im Dezember soll der erste offizielle Trailer zu Grand Theft Auto 6 präsentiert werden. Nun äußerte sich eine weitere Führungspersönlichkeit zur internen Erwartungshaltung an das Franchise.

GTA 6: Der Hype geht weiter!

Teil 6 der beliebten GTA-Reihe ist schon jetzt legendär – und das lange vor dem Release. Zum einen, da das Game einem der größten Leaks der Videospielgeschichte zum Opfer gefallen ist; zum anderen, weil die Neugier der Fans dadurch quasi ins Unermessliche steigt.

Die Verantwortlichen bei Rockstar Games und Take Two Interactive gaben sich aufgrund der vergangenen Geschehnisse bislang besonders geheimnisvoll. Doch schlug die Trailer-Ankündigung seitens Rockstar-Chef Sam Houser meterhohe Wellen.

Die Erfolgsstrategie von Take Two & Rockstar

Im Interview mit Games Industry sprach Take Two-CEO Strauss Zelnik nun nicht nur über vergangene Erfolge, sondern auch über künftige Aussichten – besonders im Bezug auf „GTA 6“.

„Wir neigen dazu, keine bestimmten Erwartungen für zukünftige Veröffentlichungen zu setzen. Unsere Aufgabe besteht darin, das kreativste, innovativste und effizienteste Unterhaltungsunternehmen der Welt zu sein“, so Zelnik.

Betrachtet man die beeindruckenden Verkaufszahlen (mehr als 190 Millionen verkaufte Exemplare) von GTA 5, ist diese Herangehensweise gar nicht mal schlecht. Auch darauf ging der CEO etwas genauer ein:

„Es ist ein Ergebnis dieser Strategie und der außergewöhnlichen Anstrengungen unseres Kreativteams, das uns nun dazu veranlasst hat, das zweitgrößte reine interaktive Unterhaltungsunternehmen auf der Erde zu werden.“

Neben Rockstar Games gehört beispielsweise auch 2K Games zu den Tochtergesellschaften von Take Two, unter dessen Leitung wohl firmenübergreifend die selbe Strategie verfolgt wird. So ergänzt Zelnik zweifellos stolz:

„All unsere Kreativteams bei unseren Labels versuchen, Perfektion zu schaffen. Das Ergebnis davon ist, dass wir elf Franchises haben, die jeweils über fünf Millionen Einheiten in einzelnen Veröffentlichungen verkauft haben.“ „Zudem verfügen wir über die größte und vielfältigste Sammlung von selbst erschaffenen Marken auf Mobilgeräten und Konsolen in der interaktiven Unterhaltungsbranche“

Wann kommt der Trailer zu GTA 6?

Als Stichtag für die Trailer-Präsentation wird derzeit der 7. Dezember 2023 hoch gehandelt. An diesem Tag findet nämlich das wohl größte Event der Gaming-Industrie statt: The Game Awards. Obendrein feiert Rockstar in diesem Zeitraum 25-jähriges Firmenjubiläum.

Auch wenn der Release von „GTA 6“ noch eine Weile auf sich warten lassen wird, sind die Fans schon jetzt vollkommen aus dem Häuschen. Derweil bleibt der Take Two-Chef vorsichtig in seinen Erwartungen:

„Wir halten uns davon fern, den Sieg zu beanspruchen, bis er eingetreten ist – aber wir sind sehr optimistisch in Bezug auf das Line-up des Unternehmens in allen Bereichen.“, endet Zelnik.

