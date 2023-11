GTA 6: Läuft der Trailer während der Game Awards 2023?

GTA 6 ist so eine Sache für sich. Die Medien berichten seit Anbeginn der Zeit – also seit dem Launch von GTA 5 – über einen potenziellen Nachfolger. Und jetzt ist es endlich so weit. Es wird Zeit für das nächste große Kapitel im Kosmos von Grand Theft Auto und so wird es nun auch kommen. Hype-Level: It’s over 9000!

Aufgrund des gigantischen Leaks gibt es zwar schon viele Informationen zum nächsten Grand Theft Auto. Doch es fehlen immer noch unglaublich viele Details. Es gibt offene Fragen, die uns Rockstar Games beantworten muss.

Wie wird das fertige GTA 6 aussehen? Für welche Plattformen wird das Spiel zum Launch veröffentlicht? Und die größte Frage überhaupt: Wann wird GTA 6 schließlich veröffentlicht?

Wir wissen jetzt dank Rockstar Games, dass zumindest ein paar offene Fragen im Dezember 2023 beantwortet werden, wenn der erste offizielle Trailer zu GTA 6 gezeigt wird. Aber wann genau erscheint eigentlich der Trailer?

Unsere Einschätzung Launch des GTA 6-Trailers

Wann läuft The Game Awards 2023 in Deutschland? Der erste Trailer zu GTA 6 könnte während der Liveshow The Game Awards 2023 präsentiert werden. Und zwar in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 2023. Um 1:30 Uhr nachts startet die Show bei uns in Deutschland und dann heißt es, nach dem GTA 6-Trailer Ausschau halten!

Rockstar Games könnte den Trailer zu GTA 6 während des größten Event der Videospielindustrie zeigen. Und das wäre meiner Ansicht nach eine durchaus clevere Idee. Rockstar würde damit nicht nur jedem anderen Spiel die Show stehlen. Sie hätten neben den eigenen, offiziellen Kanälen sogleich eine weltweite Bühne.

Wird GTA 6 während The Game Awards 2023 gezeigt? © The Game Awards

The Game Awards: Glanzstunde der Videospielindustrie

So erflogreich sind die Game Awards wirklich: Im letzten Jahr erreichte die Liveshow The Game Awards 2022 über 103 Millionen globale Views auf allen Kanälen. Wir dürfen also nicht vergessen, wie erfolgreich die Show The Game Awards wirklich ist.

Bei der Preisverleihung der besten Videospiele des Jahres 2023 werden auch in diesem Jahr wieder Dutzende von neuen Games vorgestellt.

GTA 6 könnte eine der Weltpremieren sein.

Selbstverständlich würde der Trailer dann nebenher auf den eigenen Kanälen online geschaltet werden. So passiert es im Regelfall bei allen Ankündigungen von Videospielen bei größeren Gaming-Events wie zum Beispiel der E3.

Aber sind wir mal ehrlich: Wenn Rockstar Games hier GTA 6 zeigen würde, würden alle Gaming-Fans weltweit ausrasten. Die Show versetzt uns ohnehin bereits in einen großen Hypemodus und das würde der Sahnetorte noch mal die Kirsche oben draufsetzen.

Aber was meint ihr? Ist das wahrscheinlich? Oder glaubt ihr, dass sich Rockstar Games einen anderen, sehr spezifischen Tag für die Premiere ausgesucht hat? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!

