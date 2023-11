GTA 6 wird im Dezember offiziell vorgestellt mit Trailer!

GTA 6 geht schon jetzt in die Geschichte ein. Rockstar Games sah sich mit einem der größten Leaks konfrontiert, die jemals in der Geschichte der Videospielindustrie stattgefunden haben.

Aus diesem Grund sind bereits sehr viele Informationen zum nächsten Grand Theft Auto bekannt. Doch eine Sache ist bis jetzt ein streng gehütetes Geheimnis.

Wann erscheint GTA 6? Und wie sieht das fertige Spiel aus? Diese Fragen könnten wohl bald beantwortet werden. Es gibt offizielle Neuigkeiten, von Rockstar-Chef Sam Houser höchstselbst!

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Rockstar Games mit gigantischer Ankündigung

Was passiert jetzt gerade mit GTA 6? Ist das die Nachricht, auf die so viele Fans gewartet haben? Im Rahmen des 25. Geburtstags von Rockstar Games hat es sich der Rockstar-Chef nicht nehmen lassen, ein paar Worte direkt an die Fans zu richten.

Er bedankt sich innerhalb der Meldung für den Support durch die GTA-Spieler auf der ganzen Welt. Houser blickt auf die Evolution der Videospiele zurück:

„Im Jahr 1998 wurde Rockstar Games mit dem Gedanken gegründet, dass Videospiele kulturell genauso elementar werden sollten wie jede andere Form des Entertainments. Wir versuchen, Teil dieser Evolution zu sein und hoffen, dass wir bei diesem Bestreben Spiele entwickelt haben, die ihr liebt.“

Und dann zündet er die große Bombe: „Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden.“ – Hallelujah!

Der Trailer zu GTA 6 erscheint im Dezember 2023! © Rockstar Games

GTA 6-Trailer kommt im Dezember!

Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern: Der Traum vieler Gaming-Fans wird endlich zur Realität. Wie lange haben wir darauf gewartet, endlich offizielles Werbematerial von GTA 6 zu sehen? Und nicht diese abgehalfterten Leakszenen, die das Spiel in keinster Weise repräsentieren? So viele Jahre sind seit dem Launch von GTA 5 vergangen, doch jetzt ist es endlich Zeit für die nächste Ära von GTA.

Freut ihr euch auf GTA 6? Oder lässt euch das Thema kalt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so alles vom ersten Trailer erwartet, der im Dezember 2023 erscheint und ob die Vorfreude groß ist!

Seid ihr gerüstet für GTA 6? So oder so ist jetzt die beste Zeit, euren PC auf Vordermann zu bringen. Denn GTA 6 wird einiges an Ressourcen kosten. Schaut euch also unbedingt die neuste Grafikkartengeneration an, um auf den aktuellsten Stand zu sein, wenn das Spiel erscheint:

Oder wenn es das Beste vom Besten sein soll, dann gleich die Nvidia GeForce RTX 4090: