GTA 6 für die „Switch 2“? Leak behauptet Port – Insider dämpft die Erwartungen

Kaum ist die zweite Verschiebung von GTA 6 auf den 19. November 2026 offiziell, flammt an anderer Front die Diskussion auf: Kommt Rockstars Open-World-Gigant auch für die Nintendo Switch 2?

Auslöser ist ein X-Post des spanischen Leakers Nash Weedle, der einen Port „bestätigt“, flankiert von NateTheHate, der zwar Tests bestätigt, aber vor überzogenen Erwartungen warnt. Offiziell angekündigt ist bislang nur die PS5/Xbox-Version samt neuem Datum; eine Nintendo-Fassung hat Rockstar nicht genannt.

Was genau geleakt wurde

Weedle schreibt auf X:

„Ich kann bestätigen, dass an einem Port von GTA VI für die Switch 2 gearbeitet wird.“ Dazu der Zusatz: „Die Verzögerung hat nichts mit dieser Version zu tun, und sie erscheint wohl nicht zum Launch.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der oft zitierte Insider NateTheHate tritt hingegen auf die Bremse:

„Rockstar hat Tests gemacht, um [GTA 6] auf Switch 2 zu bringen; aber Tests bedeuten nicht automatisch einen Release.“ Außerdem kenne er den aktuellen Stand dieses Versuchs nicht.

Offizieller Zeitplan & Rolle von Nintendo

Unabhängig vom Switch-Gerücht bleibt der offizielle Fahrplan: GTA 6 erscheint laut Rockstar am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Der Schritt folgt auf eine zweite Verschiebung (von Mai 2026 auf November 2026), begründet mit zusätzlichem Feinschliff. Eine Nintendo-Version wurde nicht angekündigt.

Technische Hürden: Warum ein Port schwierig aber nicht unmöglich wäre

Sollte Rockstar eine „Switch-2“-Fassung ernsthaft in Betracht ziehen, hängt alles an Leistungsbudget und Zielparametern (Auflösung/Framerate/Details, Dock vs. Handheld). Ein Port wäre theoretisch machbar, bräuchte aber spürbare Abstriche – erst recht im mobilen Betrieb der Switch 2. Anders gesagt: DLSS & cleveres Streaming könnten helfen, Wunder darf man aber nicht erwarten.

Wie glaubwürdig ist das?

Pro Gerücht: Zwei voneinander unabhängige Hinweise (Weedle behauptet aktive Portierung; NateTheHate bestätigt frühere Tests). Auch Take-Two hatte bereits generelle Unterstützung für Nintendos nächste Hardware signalisiert, ohne aber konkrete Titel zu nennen.

Zwei voneinander unabhängige Hinweise (Weedle behauptet aktive Portierung; NateTheHate bestätigt frühere Tests). Auch Take-Two hatte bereits generelle Unterstützung für Nintendos nächste Hardware signalisiert, ohne aber konkrete Titel zu nennen. Contra Gewissheit: Tests ≠ Produkt – Publisher prüfen oft auf Machbarkeit und Umsetzbarkeit, ohne dass daraus Releases werden.

Wenn Switch-2-„GTA 6“, dann eher später

Selbst der ursprüngliche Leak dämpft die Hoffnung auf einen gleichzeitigen Start: „Nicht zum Launch.“ In der Praxis hieße das, falls es kommt, deutlich nach PS5/Xbox (mindestens einige Monate bis zu einem Jahr), womöglich gemeinsam mit der späteren PC-Version (die bislang ebenfalls nicht offiziell angekündigt wurde). Das passt zu Rockstars Historie, bleibt aber Spekulation.

Wie sieht es aktuell aus?

Im Moment sprechen wir über Signale, nicht über Zusagen. Ein Switch-2-Port von GTA 6 ist vorstellbar, weil Rockstar laut Insider zumindest getestet hat und weil die Switch 2 mehr Leistung bietet. Allerdings ersetzt nichts davon eine offizielle Ankündigung. Solange die fehlt, bleibt der 19. November 2026 der einzige harte Fixpunkt (PS5/Xbox). Für Nintendo-Fans heißt das nüchtern: Hoffen ja, einplanen nein.