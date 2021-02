Im Juni 2020 sorgte Rockstar Games im Rahmen einer State of Play für eine Überraschung. Zwar kündigte der Entwickler kein GTA 6 an, dafür aber eine erweiterte GTA 5-Version für die PS5. Bislang ist zu der überarbeiteten Fassung des Open-World-Titels jedoch nur recht wenig bekannt.

Im Produkttext der PS5-Version ist die Rede immerhin von neuen Waffen, Fahrzeugen und Aktivitäten. Auf technische Seite dürfen wir mit einer erweiterten Spielwelt, dichterem Verkehr, einem neuen Vegetationssystem und verbesserten Schadens- sowie Wettereffekten rechnen. Erscheinen soll die PS5-Fassung von GTA 5 in der zweiten Jahreshälfte 2021. Konkreter ist Rockstar bei dem Termin bisher noch nicht geworden. Weiterhin ist bekannt, dass eine eigenständige und kostenlose Version von „GTA Online“ in Arbeit ist, die in den ersten drei Monaten nach Release exklusiv für PlayStation erhältlich sein wird.

GTA 5 für PS5 mit neuer Engine?

Eine große Frage, die derzeit im Internet kursiert, betrifft die Engine, auf der die überarbeitete Version basieren wird. Laut dem GTA-Insider Tez2 wird die Next-Gen-Fassung wohl eine neue Version der Rage-Engine nutzen. Dabei würde es sich um die Engine-Fassung handeln, die 2018 bei „Red Dead Redemption 2“ zum Einsatz kam. Der Insider will dies anhand von Daten im Quellcode von „GTA 5“ herausgefunden haben.

Nun scheint es so, dass Fans in Kürze weitere Infos seitens Rockstar Games präsentiert bekommen werden. Ein Mitglied in den GTA Forums teaserte bereits Ende Januar eine bevorstehende Ankündigung. In einem Beitrag sprach dieser über ein Auto, das einen neuen Motor benötige. Aber in etwa 90 Tagen sei das Fahrzeug angeblich fertig.

© GTA Forums

Da würde bedeuten, dass mit einer Ankündigung erst im April 2021 zu rechnen ist. Ein anderes Mitglied postete am 20. Februar jedoch den Originalbeitrag und schrieb dazu: „Fangt besser an, eure Motoren aufzuwärmen. Der 25. Februar kommt.“

© GTA Forums

Tatsächlich wäre dieses Datum eine passende Gelegenheit für Rockstar, um neue Infos zu der Next-Gen-Version von „GTA 5“ zu veröffentlichen. Schließlich findet am heutigen Donnerstag eine neue Ausgabe der State of Play statt. Womöglich wird der Entwickler wirklich eine neue Engine für „GTa 5“ bekannt geben? Wir halten euch hier auf PlayCentral.de natürlich weiterhin auf dem Laufenden und berichten, sollte es neue Infos zu diesem Thema geben.