Sony kündigt State of Play für Donnerstag an, mit 10 Games für PS4 und PS5!

Soeben kündigte Sony die erste State of Play für das Jahr 2021 an. Schon am Donnerstag bekommen wir den Livestream mit vielen neuen Reveals zu sehen!

Schaltet am Donnerstag zu einer neuen State of Play-Ausgabe ein!

Wann ist die State of Play? Am Donnerstag, den 25. Februar, um 23 Uhr!

Wie lange dauert der Stream? Rund 30 Minuten.

Was wird gezeigt? Sony verspricht, dass 10 Spiele gezeigt werden, die für PS4 und PS5 erscheinen. Darunter werden einige Neuankündigungen sein sowie weitere Infos zu bereits bekannten Third-Party- und Indie-Titeln.

Fokus auf Games, also kein PS VR2

Sony stellt via offiziellem PlayStation-Blog schon im Vorhinein klar, dass keine Hardware in der State of Play behandelt wird. Demnach bekommen wir keine Einblicke in PS VR2, welches ebenfalls heute offiziell bestätigt wurde. Es sollen ausschließlich Games ins Rampenlicht gerückt werden.

Anders als bei vorherigen State of Play-Ausgaben nennt Sony diesmal keinen expliziten Titel, der Teil des Streams sein wird. Die besagten Third-Party- und Indie-Spiele, die aber Teil der Show sein werden, sollen wir in der PS5-Präsentation im Juni schon gesehen haben. Damit könnten Kena: Bridge of Spirits, „Little Devil Inside“, and „Stray“ gemeint sein.

Diese kommenden PS5-Games könnten vielleicht ebenfalls gezeigt werden: