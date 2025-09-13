Größer als erwartet – Pharloom in Hollow Knight: Silksong verdoppelt Weltgröße

Der Reddit-Nutzer Karmyuh hat kürzlich eine beeindruckende Untersuchung zur Weltgröße von Hollow Knight: Silksong im Vergleich zum Vorgänger Hollow Knight durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass Pharloom, die neue Welt in Silksong, fast doppelt so groß ist wie Hallownest, die Welt des Vorgängers. Diese Erkenntnis basiert auf einer akribischen Analyse und dem Vergleich der Pixelanzahl beider Spiele.

Wie wurde die Weltgröße verglichen?

Wie hat Karmyuh die Größe von Pharloom und Hallownest verglichen? Karmyuh nutzte Screenshots der Hauptfigur Hornet, um einen direkten Größenvergleich anzustellen. Dabei wurde festgestellt, dass Hornet in beiden Spielen dieselbe Bildschirmfläche von 225 Pixeln einnimmt, was einen direkten Vergleich der Korridorhöhen ermöglicht.

Im Detail untersuchte Karmyuh einen Korridor auf dem Weg zu Nox im Deepnest-Bereich von Hallownest und einen Abschnitt auf dem Pfad zum Pinmaster in den Blasted Steps von Pharloom. Der Korridor in den Blasted Steps hatte einen um 12,5 % höheren Pixelwert als der im Deepnest, was als Grundlage für die Skalierung der Karte von Pharloom diente.

Die Ergebnisse der Untersuchung

Was sagt die Pixelzählung über die Größe von Pharloom aus? Laut Karmyuhs Berechnungen ist Pharloom nicht nur von der Spielmechanik her größer als Hallownest, sondern auch in Bezug auf das reine Volumen. Die Untersuchung zeigt, dass Pharloom ungefähr doppelt so groß ist wie Hallownest, was das Erkunden der Welt noch faszinierender macht.

Diese Art von Größenvergleich ist nicht neu. Ähnliche Analysen wurden auch bei anderen Spielen durchgeführt, wie z.B. bei Armored Core 6 und Elden Ring, bei denen trotz unterschiedlicher Detailgrade ähnliche Maßstäbe verwendet wurden.

Ein Blick auf Silksong

Was macht Hollow Knight: Silksong so besonders? Hollow Knight: Silksong, das am 4. September 2025 veröffentlicht wurde, baut auf den Stärken seines Vorgängers auf, erweitert jedoch das Kampfsystem und die Erkundungsmechaniken. Spieler schlüpfen in die Rolle von Hornet und durchqueren die geheimnisvolle Welt von Pharloom, die mit einzigartigen Feinden, herausfordernden Bossen und komplexen Umgebungen gefüllt ist.

Das Spiel bietet über 200 neue Gegner, mehr als 40 neue Bosse und etwa 100 verschiedene „Bänke“, die als Speicherpunkte dienen. Diese Zahlen übertreffen die des Vorgängers deutlich und bieten eine immense Spieltiefe.

