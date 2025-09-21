Grenzenloses Loot-Sammeln in Borderlands 4 dank der neuen Big Backpacks-Mod

Eine neue Modifikation für Borderlands 4 ist erschienen, die bei Loot-Fans für Begeisterung sorgen dürfte. Diese Mod namens „Big Backpacks“ erweitert die Inventar- und Bankplätze des Spiels erheblich. Wenn du zu denjenigen gehörst, die gerne Beute sammeln, aber ungern wertvolle Gegenstände zurücklassen, ist diese Modifikation genau das Richtige für dich.

Die Mod ist über Nexus Mods verfügbar und ermöglicht es dir, die Größe deines Rucksacks auf bis zu 999 Plätze zu erweitern. Diese Funktion ist derzeit noch experimentell, aber es gibt auch stabilere Versionen mit weniger Plätzen. Ein großer Vorteil dieser Modifikation ist, dass sie kompatibel mit anderen Mods ist und keine Erfolge im Spiel beeinträchtigt. Außerdem funktioniert sie im Koop-Multiplayer-Modus von Borderlands 4, was sie perfekt für gemeinsames Loot-Farming mit Freunden macht.

Was macht die „Big Backpacks“-Mod besonders?

Wie verbessert die Mod das Spielerlebnis? Durch die enorme Vergrößerung des Inventarplatzes kannst du mehr Gegenstände sammeln, ohne ständig Entscheidungen treffen zu müssen, was du zurücklassen musst. Das ist besonders nützlich in einem Spiel wie Borderlands 4, das stark auf Beute und das Sammeln von Gegenständen fokussiert ist.

Der Entwickler der Mod, bekannt als Caites auf Nexus Mods, versichert, dass die Modifikation auch mit zukünftigen Spielupdates kompatibel bleibt. Für PC-Spieler, die sich bereits im Endgame befinden und nach den besten Waffen und Ausrüstungsgegenständen suchen, bietet diese Mod eine hervorragende Möglichkeit, ihre Sammlung zu erweitern.

Die Modding-Community von Borderlands 4

Wie aktiv ist die Modding-Community? Obwohl die Borderlands-Serie nicht unbedingt für ihre Modding-Community bekannt ist, gibt es bereits einige wertvolle Beiträge auf Nexus Mods. Momentan sind dort insgesamt 66 Borderlands 4 Mods verfügbar, was zeigt, dass die Community noch relativ klein ist.

Trotz des Mangels an speziellen Modding-Tools für Borderlands 4 sind die bestehenden Mods ein Beweis für das Talent und die Hingabe der Modder. Einige dieser Mods zielen darauf ab, die Performance des Spiels auf dem PC zu verbessern, was für viele Spieler von großem Interesse ist.

Ein Blick auf Nexus Mods

Was bietet Nexus Mods Spielern? Nexus Mods ist eine der größten Plattformen für Spielmodifikationen weltweit und unterstützt eine Vielzahl von Spielen. Die Plattform bietet eine zentrale Anlaufstelle für Modder, um ihre Kreationen zu teilen und zu diskutieren. Dies umfasst über 3.146 unterstützte Spiele und eine aktive Community von über 30 Millionen Mitgliedern.

Die Plattform ist bekannt für ihre Vielfalt und den Support, den sie Moddern bietet, um kreative Inhalte zu veröffentlichen. Ob du ein Spiel optisch verändern oder neue Gameplay-Elemente hinzufügen möchtest, Nexus Mods bietet dir die Werkzeuge und die Community, um deine Ideen zu verwirklichen.

Was hältst du von der „Big Backpacks“-Mod und nutzt du selbst Mods in Borderlands 4? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!