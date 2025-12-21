Gratis-Krimi auf Steam: The Deed Dynasty bis Dezember 2025 sichern

Aktuell können sich PC-Gamer ein spannendes Gratis-Spiel auf Steam sichern: The Deed: Dynasty. Das narrative 2D-Adventure von Pilgrim Adventures ist bis zum 25. Dezember 2025 kostenlos erhältlich. Du musst es lediglich bis zu diesem Datum zu deiner Bibliothek hinzufügen, um es dauerhaft zu behalten – ein Download ist nicht sofort notwendig.

In The Deed: Dynasty schlüpfst du in die Rolle eines Mörders, der seine Tat begehen und anschließend durch gezielte Beweislegung jemand anderen belasten muss. Das Spiel kombiniert Krimi-Elemente mit Entscheidungsfreiheit und einem historischen Setting, das sich über drei spannende Epochen erstreckt: das mittelalterliche England, den Wilden Westen und das viktorianische Zeitalter.

Was macht The Deed: Dynasty so besonders?

Warum lohnt sich dieses Spiel für Fans von Story-Adventures? Der Titel überzeugt durch eine ungewöhnliche Mechanik: Du planst nicht nur einen Mord, sondern musst auch Beweise so platzieren, dass die Schuld bei einer anderen Person landet. Dabei spielt jede Entscheidung eine zentrale Rolle – falsche Hinweise oder unpassendes Verhalten können dich auffliegen lassen.

Die historische Einbettung sorgt für ein abwechslungsreiches Spielgefühl. Je nach Epoche hast du andere Werkzeuge und Möglichkeiten, dein Ziel zu erreichen. Das sorgt für Wiederspielwert, weil sich die Szenarien deutlich voneinander unterscheiden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie kommt das Spiel bei der Community an?

Wie sind die Bewertungen auf Steam? Mit 86 % positiven Bewertungen bei derzeit 517 Rezensionen wird The Deed: Dynasty als kleiner Geheimtipp gefeiert. Besonders gelobt wird die simple, aber wirkungsvolle Spielmechanik, bei der Entscheidungen echte Konsequenzen haben. Viele Rezensionen heben hervor, dass die geringe Komplexität durch das originelle Konzept und die dichte Atmosphäre mehr als ausgeglichen wird.

Ein User beschreibt das Spiel als

ungewöhnliches, erzählerisch getriebenes Erlebnis mit einem täuschend einfachen Gameplay-Loop

. Gerade Fans von Krimi-Abenteuern und moralisch grauen Entscheidungen kommen hier auf ihre Kosten.

Hintergrund und Entwickler

Wer steckt hinter The Deed: Dynasty? Entwickelt wurde das Spiel vom Indie-Studio Pilgrim Adventures, das sich auf narrative Spiele in RPG Maker spezialisiert hat. Bereits 2015 veröffentlichten sie den Vorgänger The Deed, auf dem die neue Version aufbaut. Ein weiteres Sequel namens The Deed 2 ist ebenfalls schon erschienen.

Weitere bekannte Titel des Studios sind unter anderem Space Pilgrim und Crown Champion: Legends of the Arena. Alle Spiele zeichnen sich durch ihren erzählerischen Fokus aus und setzen bewusst auf klassische 2D-Grafik mit Retro-Charme.

Weitere kostenlose Steam-Spiele im Dezember 2025

Welche Spiele kannst du derzeit kostenlos auf Steam herunterladen? Neben The Deed: Dynasty gibt es im Rahmen der Feiertage noch weitere Gratis-Angebote. Diese Spiele sind aktuell ebenfalls kostenlos erhältlich:

100% Orange Juice (bis 22. Dezember 2025)

(bis 22. Dezember 2025) Rat Quest (bis 25. Dezember 2025)

(bis 25. Dezember 2025) Undercroft Warriors (bis 31. Dezember 2025)

Diese Titel bieten eine bunte Mischung aus Strategie, Rollenspiel und Humor – ideal, um über die Feiertage neue Indie-Perlen zu entdecken.

Jetzt zugreifen, solange es gratis ist

Warum solltest du The Deed: Dynasty jetzt deiner Bibliothek hinzufügen? Auch wenn der reguläre Preis mit rund 2,49 € (umgerechnet von 2,99 $) niedrig angesetzt ist, bietet die aktuelle Gratis-Aktion einen idealen Einstieg in das ungewöhnliche Krimi-Spiel. Da du das Spiel dauerhaft behältst, sobald du es zu deiner Bibliothek hinzufügst, lohnt sich das Angebot auch für später.

Falls du also Lust auf ein etwas anderes Adventure mit moralischen Entscheidungen und historischem Setting hast, solltest du bis spätestens 25. Dezember 2025 zuschlagen.

Wie findest du solche kostenlosen Indie-Angebote auf Steam? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!