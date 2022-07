God of War Ragnarök: Collector’s & Jötnar Edition kommen mit Steelbook, aber ohne Discs

Seit Gestern haben wir Gewissheit: God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022. In knapp vier Monaten können wir uns also in das nächste große Abenteuer von Kratos und Atreus stürzen. Passend zur Ankündigung wurden auch direkt zwei umfangreiche Editionen vorgestellt.

Die Collector’s und Jötnar Editions bieten dabei jede Menge physische und digitale Extras. Das Herzstück der beiden Sammlungen ist jeweils ein Replika von Thors Hammer aus dem Spiel. Alle weiteren Inhalte und Infos findet ihr hier:

God of War Ragnarök: Das Spiel selbst gibt es nur digital

Wie so oft liegt den Sammler-Editionen auch ein schickes Steelbook, also eine besonders designte DVD- beziehungsweise Blu-Ray-Hülle, bei. Im Fall von „God of War Ragnarök“ bleibt diese Hülle allerdings leer. Das Spiel selbst ist in beiden Editionen nämlich nur in digitaler Form enthalten.

Eine praktische Erklärung dafür gibt es eigentlich nicht. Beide Sammler-Versionen enthalten jede Menge physische Extras, an der Produktion der Discs sollte es also nicht liegen. Tatsächlich gehört zur Jötnar-Edition sogar eine Vinyl mit dem Soundtrack, eine Blu-Ray fehlt dagegen.

Dieses Vorgehen folgt einem Trend, den wir schon bei Horizon Forbidden West beobachten konnten. Auch hier war das Spiel selbst nur in digitaler Form Teil der teuren Collector’s Editions. Ein ähnliches Vorgehen gab es in der Vergangenheit auch bei Ubisoft.

Liegt es an den Konsolen?

Ein möglicher Grund für diese Entwicklung könnten durchaus die neuen Konsolen sowie der Release auf mehreren, kompatiblen Konsolen sein. Eine Person, die die digitale Version der PS5 besitzt, könnte mit einer Disc gar nichts anfangen und das Spiel so auch gar nicht spielen.

Den Editionen von „God of War Ragnarök“ liegen außerdem sowohl die PS4-, als auch die PS5-Version bei. So ist sichergestellt, dass ihr auf jeden Fall in den Genuss des Spiels kommt, wenn ihr euch für eine Sammler-Edition entscheidet. Außerdem kann so vermieden werden, dass beispielsweise eine spezielle PS4-Ausgabe zum Ladenhüter verkommt, während die Version für PS5 sofort ausverkauft, aber trotzdem stark nachgefragt ist.

Die Frage ist daher wohl eher, inwiefern es sinnvoll ist, weiterhin Steelbooks zu verkaufen, wenn gar keine Discs mehr enthalten sind. Natürlich sind die Leidtragenden dieser Entwicklung erneut jene, die weiter an physischen Kopien festhalten möchten. Immerhin kann man nur diese auch wirklich besitzen.