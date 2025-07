Ghost of Yotei – Exklusive PS5-Bundles mit atemberaubendem Design enthüllt

Ghost of Yotei, das mit Spannung erwartete Sequel zu Ghost of Tsushima, erhält zwei limitierte PS5-Konsolenbundles. Seit Jahrzehnten nutzen Konsolenhersteller limitierte Editionen von Controllern und Konsolen, um sowohl neue Käufer zu gewinnen als auch Sammler zu begeistern. Die PS4 hatte zahlreiche limitierte Editionen, darunter Marvel’s Spider-Man und Uncharted 4, die sich auf Charaktere und ikonische Symbole der Spiele konzentrierten. Die PS5 bietet ebenfalls limitierte Editionen, wie Marvel’s Spider-Man 2 und das 30. Jubiläums-Bundle, das das Farbschema der ursprünglichen PlayStation von 1994 nachbildet.

Ghost of Yotei: Ein neues Kapitel für PlayStation

Was macht Ghost of Yotei so besonders? Ghost of Yotei, ein eigenständiges Sequel zu Ghost of Tsushima, ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2025. Es wird von Sucker Punch Productions entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. In diesem Action-Adventure-Spiel schlüpfst du in die Rolle von Atsu, einem wandernden Ronin, der auf Rache sinnt. Das Setting ist das malerische Mount Yōtei in Hokkaido, Japan, im Jahr 1603. Spieler können sich auf spannende Schwertkämpfe, Stealth-Elemente und Erkundungen freuen.

Die Entwickler haben großen Wert auf eine dynamische Spielwelt gelegt. Du kannst das Wetter, wie Schnee und Regen, sowie aurorainspirierte Effekte erleben, die auf der echten Umgebung von Mount Yōtei basieren. Die flexible und nicht-lineare Queststruktur erlaubt es dir, die Reihenfolge zu wählen, in der du die Yōtei Six konfrontierst, was zu einer emergenten Erzählweise führt.

Limitierte PS5-Bundles: Ein Must-Have für Sammler

Wie sehen die limitierten PS5-Bundles aus? Am Ende des jüngsten PlayStation State of Play wurde bestätigt, dass es mehrere limitierte PS5-Bundles für Ghost of Yotei geben wird. Diese Bundles bieten einzigartige Designs, eines inspiriert von der weißen und goldenen Ästhetik des Spiels und das andere mit einem weißen und schwarzen Farbschema. Beide Bundles enthalten limitierte Editionen von DualSense-Controllern sowie eine Standardkopie des Spiels.

Wenn du bereits eine PS5 besitzt, gibt es die Möglichkeit, die Platten und Controller separat zu erwerben. Jason Connell, Creative Director bei Sucker Punch, erklärte, dass die Inspiration für das Design aus einem der Kernaspekte des Spiels stammt: der tiefen Fokussierung auf Erkundung. Das Design umfasst handgezeichnete Ikonen, die auf Atsus Karte markiert sind, einen Kintsugi-Stileffekt aus ihrer Geistermaske und Pinselstriche, die an ihre Sumi-e-Gemälde erinnern. Der imposante Mount Yōtei ist zentral im Konsolendesign abgebildet, und Atsu steht im Mittelpunkt des DualSense-Controllers.

Markteinführung: Was du wissen musst

Wann kannst du die Bundles vorbestellen? Der Preis für die Konsolen wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch wird ein Preis von etwa 600 Euro erwartet, basierend auf ähnlichen limitierten Editionen. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit dem Spiel am 2. Oktober 2025. Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt über PlayStation Direct und in ausgewählten Regionen eröffnet.

Ghost of Yotei verspricht, ein bedeutender Neuzugang im First-Party-Line-up von PlayStation zu werden und ein herausragendes Spiel für die PS5-Generation. Die Enthüllung einer weiblichen Protagonistin hat ebenfalls für große Begeisterung gesorgt und wird von vielen als mutiger und erfrischender Schritt für das Franchise gewürdigt.

Was hältst du von den neuen limitierten PS5-Bundles? Wirst du dir eine der limitierten Editionen sichern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!