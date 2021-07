Ghost of Tsushima: Director’s Cut mit neuer Story und Insel für PS4/PS5 enthüllt!

Sony und das Studio Sucker Punch enthüllten offiziell den Director’s Cut zum gefeierten Action-Adventure Ghost of Tsushima. Das Game erscheint als überarbeitete Fassung für PS4 und PS5 und glänzt obendrein mit zusätzlicher Story auf einer neuen Insel!

Ghost of Tsuhsima: Director’s Cut für PS4 und PS5 offiziell

„Ghost of Tsushima“ ist das letzte große First-Party-Game, das Sony exklusiv für die PS4 veröffentlicht hat und brachte uns ein von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiertes Samurai-Abenteuer in einem feudalen Japan. Die Entwickler vom Studio Sucker Punch haben im letzten Jahr sogar noch weiter an dem Spiel gearbeitet, um uns nun einen Director’s Cut zu präsentieren.

Das steckt im Director’s Cut von Ghost of Tsushima:

Originalspiel

Ghost of Tsushima: Legends mit allen Updates

Iki-Erweiterung

Exklusive PS5-Features

Normalerweise kennt man diesen Begriff aus dem Filmbereich, da Ghost of Tsushima aber durchaus an klassische Samurai-Filme angelehnt ist, wird nun auch die Neufassung von Jin Sakais Rachefeldzug auf der Insel Tsushima so betitelt.

Das sind die Features vom Director’s Cut

Der Director’s Cut fügt dem Originalspiel neue Inhalte in Form einer brandneuen Story hinzu und verbessert das Game auf technischer Ebene.

Iki-Erweiterung

Das Hauptspiel wird um die Nachbarinsel Iki erweitert. Neben den Geschehnissen auf Tsushima wird Jin Sakai also zusätzlich ein brandneues Abenteuer auf Iki erleben. Sony gibt bereits einige Details zur dortigen Story:

„In dieser neuen Geschichte reist Jin zur Insel, um Gerüchten über die Anwesenheit von Mongolen nachzugehen. Doch schon bald wird er in Ereignisse verwickelt, die ihn sehr persönlich betreffen und ihn zwingen, einige traumatische Momente seiner Vergangenheit erneut zu erleben.“

Auf der Insel Iki erwarten euch neben dem neuen Story-Kapitel außerdem folgende Inhalte:

Brandneue Umgebungen, die es zu erkunden gilt

Neue Rüstungen für Jin und sein Pferd

Neue Minispiele

Neue Techniken

Neue Gegnertypen

Neue Trophäen

Und vieles mehr (ihr könnt sogar neue Tiere streicheln!)

Exklusive PS5-Features

Der Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ profitiert auf der PS5 von den Features der Next-Gen-Konsole. Dabei setzt das Team von Sucker Punch insbesondere viele Fanwünsche um:

Japanische Lippensynchronisation

Haptisches Feedback

Adaptive Trigger

3D-Audio der PS5 wird unterstützt

Deutlich verbesserte Ladezeiten

4K-Auflösung

60 FPS

Ihr könnt euren Spielfortschritt übertragen

Alle, die „Ghost of Tsushima“ bereits besitzen, können ihren bisherigen Spielfortschritt problemlos auf den Director’s Cut übertragen. Wer neu ins Spiel einsteigt, kann sich ab dem Beginn des zweiten Akts auf die Nachbarinsel Iki begeben.

Release ist bereits im August, Details zum Ugrade

„Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ erscheint am 20. August für PS4 und PS5. Der Director’s Cut erscheint sowohl im PlayStation Store als auch in physischer Form im Handel. Vorbesteller erhalten den digitalen Mini-Soundtrack mit zwei zusätzlichen Tracks zur Iki-Erweiterung und das digitale Artwork als Bonus.

Die Upgrade-Varianten zum Director’s Cut im Überblick:

Upgrade von der Standard-PS4-Version auf den Director’s Cut für PS4: 19,99 Euro

Upgrade von der Standard-PS4-Version auf den Director’s Cut für PS5: 29,99 Euro

Director’s Cut-Upgrade von PS4 auf PS5: 9,99 Euro

Neue Updates abseits vom Director’s Cut

Euch werden sogar neue Inhalte zu GoT zur Verfügung stehen, ohne den Director’s Cut zu kaufen. Sucker Punch veröffentlicht nämlich einen Patch für alle Spieler mit folgenden Inhalten:

Updates für den Fotomodus

neue Barrierefreiheit-Optionen zur Neuzuweisung der Controller-Tasten

Anvisieren des Ziels im Kampf aktivierbar

Köcher kann im Gameplay ausgeblendet werden

Ghost of Tsushima: Legends erhält neuen Modus und mehr: Die Multiplayer wird ebenfalls weitere Updates erhalten, unter anderem mit einem neuen Modus. Weitere Details hierzu werden noch bekannt gegeben.