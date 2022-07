gamescom 2022: Square Enix kommt mit umfangreichem Merch-Angebot

Am 24. August 2022 ist es soweit: Die gamescom in Köln öffnet nach zwei Jahren Abstinenz endlich wieder ihre Tore für Fans der Gaming-Szene. Nun gab auch Square Enix seine Teilnahme an der Spielemesse bekannt, jedoch anders, als erwartet.

Was plant Square Enix?

Der japanische Videospiele-Hersteller wird in diesem Jahr keine neuen Spiele präsentieren, obwohl mit Kingdom Hearts 4 und Final Fantasy 16 gleich zwei große Titel in der Mache sind. Das dürfte vielen Fans sauer aufstoßen. Ein völliger Verzicht auf beliebte Marken wie „Final Fantasy“, „Kingdom Hearts“ und Dragon Quest muss jedoch nicht sein.

Wie Square Enix nun bekannt gab, wird in Halle 05.2 (Stand D020) auf einer Fläche von 114 Quadratmetern ein umfangreiches Angebot von über 180 unterschiedlichen Artikeln präsentiert.

Dies sei die „bisher größten Auswahl an Produkten, die jemals im Rahmen der Gamescom angeboten wurden.“ Viele der Artikel gibt es sonst nur exklusiv im Square Enix Store zu kaufen.

Geschenke statt Games?

Die gamescom 2022 läuft vom 24. August (Fachbesuchertag) bis zum 28. August. An diesen vier Tagen erhalten Kunden und Kundinnen bei einem Einkauf ab 50 € einen weiteren Artikel geschenkt. Der Vorrat sei jedoch begrenzt. Die Bonus-Artikel sind wie folgt verteilt:

Donnerstag, 25. August – Final Fantasy XIV Job-Pin

Freitag, 26. August – Dissidia Final Fantasy Acryl-Schlüsselanhänger

Samstag, 27. August – Final Fantasy XIV Handwerksklassen-Pin

Sonntag, 28. August – Bomb Plushie oder Final Fantasy XIV Carabiner

Auch wenn sich Besucher*innen sicherlich mehr über neue Game-Präsentationen freuen würden, kommen zumindest Final Fantasy-Fans auf ihre Kosten und können sich von Kopf bis Fuß mit Merch eindecken.

Wer ist dabei, wer nicht?

Neben Square Enix werden außerdem Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Microsoft und Giants Software definitiv auf der gamescom 2022 vertreten sein. Andere große Namen wie Sony, Nintendo, Activision Blizzard und Rockstar Games hingegen leider nicht.

Noch offen sind Zu- oder Absagen von 2K und Capcom, doch das Areal der Kölner Messe füllt sich allmählich.