gamescom 2022: Giants Software ist mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 dabei

Nach und nach bestätigen verschiedene Publisher und Entwickler ihre Teilnahme an der diesjährigen gamescom in Köln. Nachdem vor Kurzem bereits THQ Nordic, Ubisoft und Bandai Namco ihr Kommen zugesichert haben, gibt es jetzt auch die Bestätigung von Giants Software. Das Unternehmen wird dabei nicht nur als Entwickler, sondern auch als unabhängiger Publisher an der Spielemesse in der Rheinmetropole teilnehmen – und das sogar zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte.

Giants Software ist dabei

Giants Software wird in der Entertainment Area der gamescom in Halle 7 (Stand-Nummer B41) zahlreiche Anspielstationen zum Landwirtschafts-Simulator 22, dem aktuellen Ableger der erfolgreichen Reihe, zur Verfügung stellen. Außerdem ist in der offiziellen Pressemitteilung die Rede von noch nicht angekündigten Inhalten, die von Spieler*innen ebenfalls angetestet werden können. Besucher*innen erwartet weiterhin ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

„Wir freuen uns, wieder in Köln zu sein, um Fans und alle Gamer zu treffen”, kommentiert Boris

Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „ In diesem Jahr werden wir einen noch größeren landwirtschaftlichen Fußabdruck auf der Messe hinterlassen! Für die Community gibt es einen Grund mehr, die gamescom zu besuchen, während wir wir unsere geschäftliche Präsenz als Publisher und weltweit führender Genre-Experte ausbauen.”

gamescom 2022: Giants Software auch im Business-Bereich

Abseits der Entertainment Area wird Giants Software außerdem in Halle 4.2 einen Business-Bereich mit mehr als 530 Quadratmeter Fläche bieten. Die perfekte Anlaufstation also für Presse, Geschäftspartner und Händler aus aller Welt. Zusätzlich verkündet das Unternehmen, eine Mitgliedschaft beim game, dem Verband der deutschen Games-Branche eingegangen zu sein. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen einen Ausbau der Publishing-Präsenz in Deutschland.

