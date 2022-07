Die gamescom 2022 hatte zuletzt mit einer ganzen Reihe an Absagen zu kämpfen. Aber die Xbox wird auf jeden Fall auf der Messe in Köln vertreten sein. Damit stellt Microsoft den einzigen Konsolen-Hersteller dar, der vor Ort ist. Sowohl Sony als auch Nintendo haben bereits abgesagt.

gamescom 2022 muss nicht ohne Xbox auskommen

Darum geht’s: Wer befürchtet hatte, dass die gamescom dieses Jahr ohne einen einzigen großen Konsolenhersteller wie Nintendo, Sony oder Microsoft auskommen muss, kann aufatmen. Nachdem Nintendo und PlayStation abgesagt haben, kam von Microsoft heute eine definitive Zusage. Das heißt, dass die Xbox dieses Jahr auf den Showfloor der gamescom zurückkehrt.

Was dürfen wir erwarten? Das steht natürlich noch nicht fest und es bleibt abzuwarten, was genau uns Microsoft und Xbox bei der gamescom präsentieren werden. Wie immer hoffen wir natürlich auf große Enthüllungen, Ankündigungen und vielleicht auch den einen oder anderen Gameplay-Trailer zu lange angekündigten Spielen, von denen wir lange nichts mehr gehört haben. Oder die Möglichkeit, bisher unveröffentlichte Spiele antesten zu können. Mir fällt da spontan zum Beispiel Perfect Dark ein. Einen Shadowdrop von Hollow Knight: Silksong würde ich natürlich auch sofort mit Handkuss nehmen. Beides wirkt aber eher sehr unwahrscheinlich.

Community im Fokus: Also freut euch lieber nicht zu früh und schraubt eure Erwartungen nicht zu hoch, sonst könntet ihr womöglich enttäuscht werden. Vor allem heißt es in dem Tweet des offiziellen Xbox-Accounts, dass dieses Jahr vor allem die Community gefeiert werden soll. Zusätzlich würden „kleinere Updates zu unseren aktuellen Games“ präsentiert werden. Was genau das heißt, werden wir also wohl oder übel abwarten müssen. Aber es klingt nicht unbedingt nach großen Weltpremieren.

Wann ist die gamescom? Es dauert nicht mehr lange. Die gamescom 2022 läuft vom 24. bis zum 28. August 2022. Die Opening Night Live-Show findet wie gewohnt am Vorabend statt. Das heißt, dass wir bei dem großen Event-Stream mit Geoff Keighley am 23. August jede Menge Neuigkeiten präsentiert bekommen.

Wie findet ihr die Microsoft-Zusage für die Xbox auf der gamescom? Freut ihr euch drauf, geht ihr hin? Schreibt es uns in die Kommentare.