Friendly Fire 11: Das große Charity-Event kehrt am 6. Dezember zurück – Ubisoft mit „Anno 117“ als Hauptsponsor

Am 6. Dezember 2025 heißt es wieder: Stream einschalten, spenden und gemeinsam Gutes tun. Zum elften Mal findet das beliebte Charity-Event Friendly Fire statt – und verspricht auch in diesem Jahr eine geballte Ladung Unterhaltung, Community-Spirit und soziales Engagement.

Seit seiner Premiere 2015 hat sich Friendly Fire zu einem der größten deutschen Charity-Projekte der Gaming-Szene entwickelt. Über 12 Millionen Euro konnten bislang für gute Zwecke gesammelt werden und auch 2025 soll diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden.

Livestream-Zeiten und Ablauf

Der Livestream findet dieses Jahr wieder auf dem Twitch-Kanal von Gronkh statt.

Preshow: ab 14:00 Uhr

ab 14:00 Uhr Hauptstream: ab 15:00 Uhr

ab 15:00 Uhr Dauer: rund zwölf Stunden voller Aktionen, Spiele, Spenden und Unterhaltung

Produziert wird das Event von Laser Studios im R42 in Leipzig.

Ein offizieller Teaser-Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf das diesjährige Event:

Das Team: Elf Talente, eine Mission

Wie jedes Jahr steht auch Friendly Fire 11 unter dem Motto „Zocken für den guten Zweck“.

Mit dabei sind wieder viele bekannte Gesichter der deutschen Gaming-Community:

Erik „Gronkh“ Range

Das Team von PietSmiet

Tatjana „Pandorya“ Werth

Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel

Florian „Der Heider“ Heider

Artur „fisHC0p“ Niemczuk

Max „PhunkRoyal“ Ensikat

Gemeinsam werden sie in über zwölf Stunden voller Challenges, Mini-Games, Talks und Überraschungen Spenden für wohltätige Organisationen sammeln.

© Friendly Fire

Ubisoft mit Anno 117: Pax Romana als Hauptsponsor

In diesem Jahr unterstützt Ubisoft Friendly Fire als Hauptsponsor – mit dem kommenden Strategie-Hit Anno 117: Pax Romana im Mittelpunkt. Weitere Sponsoren sind Xbox Game Pass, Dr. Oetker mit La Mia Grande, KittyCatCakes, sowie Sluggerfly und Headup Games mit Super Meat Boy 3D.

„Die Anno-Reihe blickt auf eine lange Tradition zurück – und mit Anno 117 erwartet uns das bislang ambitionierteste Kapitel“, so Karsten Jahn, General Manager Marketing, Central Europe bei Ubisoft. „Es freut mich daher sehr, dass mit Anno und Friendly Fire zwei starke Marken zusammenkommen und wir die Spendenaktion in diesem Jahr erneut als offizieller Hauptsponsor unterstützen dürfen.“

Diese Organisationen werden 2025 unterstützt

Die Spendengelder von Friendly Fire 11 gehen an eine bunte Mischung sozialer und gemeinnütziger Organisationen:

Kindernothilfe e.V.

JUUUPORT e.V.

Queermed Deutschland

Civilfleet-Support e.V.

Tierschutzverein Goslar und Umgebung

Deutscher Tierschutzbund e.V.

Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.

PINKSTINKS Germany e.V.

Darüber hinaus fließt ein Teil der Erlöse erneut in den Friendly-Fire-Nothilfefonds, der bei akuten Krisen und Notfällen schnell reagieren kann.

Community-Kunst & Merchandise für den guten Zweck

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Der offizielle Friendly-Fire-Kalender 2026 wurde erstmals von zwölf verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus der Community gestaltet. Das zentrale Keyart stammt von Ricardo Loschelder, der Trailer wurde von nerdstar kreativ umgesetzt.

Auch das Merchandise kommt wieder von yvolve – sämtliche Gewinne aus dem Verkauf fließen direkt in die Spendensumme. Fans können außerdem wie gewohnt über betterplace.org spenden.

Gaming für eine gute Sache

Mit humorvollen Aktionen, emotionalen Momenten und einer engagierten Community ist Friendly Fire längst zu einem festen Bestandteil der deutschen Streaming- und Charity-Kultur geworden. Wenn am 6. Dezember 2025 der Startschuss für die elfte Ausgabe fällt, darf man sich also wieder auf ein Event freuen, das nicht nur unterhält, sondern auch bewegt – und zeigt, wie stark die Gaming-Community zusammenhält.