Final Fantasy VII Remake Part 3 – Enthüllungen und Plattformen im Blick

Die Welt von Final Fantasy VII Remake zieht dich erneut in ihren Bann, denn der Direktor der Trilogie, Naoki Hamaguchi, hat ein bedeutendes Update zu Teil 3 der Saga veröffentlicht. In diesem letzten Kapitel erwartet dich eine spannende Fortsetzung der Geschichte, die direkt an die Ereignisse in Rebirth anknüpft. Der Schauplatz ist das Vergessene Kapital, eine entscheidende Location in der bisher erzählten Geschichte.

Was verrät der Direktor über das Schlüsselwort von Teil 3? Hamaguchi hat in einem Interview angedeutet, dass das Schlüsselwort für die Gestaltung der kommenden Gameplay- und Story-Themen bereits feststeht. Während die Schlüsselwörter der vorherigen Teile, „Wiedervereinigung“ für Final Fantasy VII Remake und „Bindungen“ für Rebirth, die Hauptthemen und Philosophien der jeweiligen Spiele symbolisierten, bleibt das neue Schlüsselwort vorerst ein Geheimnis. Allerdings kannst du davon ausgehen, dass es eine zentrale Rolle in der Erzählweise und im Spielerlebnis von Teil 3 spielen wird.

Plattformen und Veröffentlichung

Wann und auf welchen Plattformen wird Final Fantasy VII Remake Part 3 verfügbar sein? Square Enix plant, die gesamte Trilogie auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Während die ersten beiden Teile ursprünglich als zeitexklusive Titel für PlayStation-Konsolen erschienen sind, wird die Final Fantasy VII Remake Trilogie, einschließlich des dritten Teils, nun auch auf Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S zu finden sein. Der genaue Veröffentlichungsplan für Teil 3 bleibt jedoch unklar, ebenso ob es eine zeitliche Exklusivität für PlayStation geben wird.

Am 22. Januar 2026 kannst du dich auf die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake auf den neuen Plattformen freuen. Diese Strategie von Square Enix zeigt, dass sie auf eine breitere Spielerbasis abzielen, indem sie ihre großen Titel für mehrere Konsolen zugänglich machen.

Entwicklungsprozess und Erwartungen

Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand von Part 3 aus? Hamaguchi hat bestätigt, dass es bereits spielbare Entwickler-Builds des Spiels gibt. Diese ermöglichen es dem Team, das festgelegte Thema durch das Gameplay herauszuarbeiten. Der dritte Teil wird der Höhepunkt der Trilogie sein und soll den Fans einen großartigen Abschluss bieten.

Obwohl Final Fantasy VII Remake Part 3 nicht auf der Agenda der Tokyo Game Show 2025 steht, hat Hamaguchi die Fans ermutigt, geduldig zu bleiben, da sie nicht lange warten müssen, um mehr Informationen über das Finale der Trilogie zu erhalten. Es bleibt spannend, wann Square Enix weitere Details enthüllen wird und wie die Geschichte von Cloud und seinen Gefährten weitergeht.

Was denkst du über diese neuen Entwicklungen in der Final Fantasy VII Remake Trilogie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!