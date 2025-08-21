FF7 Remake Part 3: Diese Spiele verkürzen die Wartezeit!

Final Fantasy 7 Remake Part 3 lässt noch auf sich warten, und die Geduld wird auf die Probe gestellt. Wenn du bereits die ersten beiden Teile der Remake-Serie genossen hast, aber nach mehr suchst, dann ist es an der Zeit, die reiche Welt der anderen Final Fantasy-Titel zu erkunden. Die Serie bietet eine Vielzahl von Spielstilen und Geschichten – perfekt, um die Wartezeit zu überbrücken.

Final Fantasy 16: Ein modernes Abenteuer

Warum ist Final Fantasy 16 ein Muss? In Bezug auf visuelle und kämpferische Ähnlichkeiten ist Final Fantasy 16 dem Remake am nächsten. Es kombiniert eine atemberaubende Grafik mit einem dynamischen Kampfsystem. Diese moderne Interpretation der Serie bietet ein düsteres und cineastisches Erlebnis, das dich in seinen Bann ziehen wird, besonders wenn du die aktiven Kampfmechaniken des Remakes schätzt.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: Die Geschichte von Zack Fair

Weshalb solltest du Crisis Core spielen? Mit der wachsenden Bedeutung von Zack Fair in der Remake-Trilogie ist es der ideale Zeitpunkt, um seine Geschichte in Crisis Core zu erleben. Dieses Spiel bietet dir die Möglichkeit, mehr über seine Beziehungen zu Cloud und Aerith zu erfahren und seine Herausforderungen aus erster Hand zu erleben.

Final Fantasy 14: Ein MMO-Erlebnis

Was macht Final Fantasy 14 besonders? Als MMORPG bietet dir Final Fantasy 14 unzählige Stunden Spielspaß. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, viele Aufgaben auch solo mit Hilfe von NPCs zu bewältigen. Die kostenlose Testversion bis zur Stormblood-Erweiterung bietet dir die perfekte Gelegenheit, das Spiel risikofrei kennenzulernen und dabei die Wartezeit auf FF7R zu verkürzen.

Final Fantasy 15: Ein Roadtrip der besonderen Art

Was kannst du von Final Fantasy 15 erwarten? Der Roadtrip von Noctis und seinen Freunden bietet eine Mischung aus Abenteuer und emotionalen Momenten. Trotz seiner stürmischen Entwicklung bietet das Spiel eine faszinierende Welt und ein Kampfsystem, das Fans des Remakes ansprechen wird. Oftmals im Sale erhältlich, ist es eine lohnende Investition.

Final Fantasy 6: Ein Klassiker der Serie

Warum Final Fantasy 6 spielen? FF6 ist ein Klassiker, der mit seiner packenden Geschichte und ikonischen Charakteren wie Kefka und Terra überzeugt. Auch wenn der Grafikstil pixelig ist, bietet das Spiel ein tiefgründiges Erlebnis, das dich in die Welt von Magitek und Machtkämpfen entführt.

Final Fantasy 10: Eine emotionale Reise

Was macht Final Fantasy 10 so besonders? Die Pilgerreise von Yuna und ihren Wächtern ist ein emotionales Abenteuer, das durch seine tiefgründige Geschichte und seine zeitlose Grafik besticht. Trotz seines Alters bleibt es ein herausragendes Spiel, das dich in seinen Bann ziehen wird.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles: Taktisches Können

Warum solltest du Final Fantasy Tactics probieren? Dieses Spiel bietet ein tiefgründiges taktisches Gameplay, das dich in die politischen Intrigen einer mittelalterlichen Welt entführt. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Remaster-Version ab dem 30. September 2025 erhältst du einen leichteren Zugang zu diesem Klassiker.

Das originale Final Fantasy 7: Zurück zu den Wurzeln

Warum das Original spielen? Während du auf den letzten Teil des Remakes wartest, bietet das originale FF7 die perfekte Gelegenheit, Cloud’s ursprüngliches Abenteuer erneut zu erleben. Die klassische Grafik und das rundenbasierte Kampfsystem bieten eine nostalgische Erfahrung, die das Verständnis für die Remake-Serie vertieft.

Final Fantasy 9: Ein weiteres Fan-Liebling

Was macht FF9 so besonders? FF9 ist bekannt für seine tiefgründige Story und die dunklen Themen, die es behandelt. Die Charakterentwicklung und die Anspielungen in FF14 machen es zu einer spannenden Wahl, während du auf die Fortsetzung des Remakes wartest.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Ein anderer Ansatz

Warum Stranger of Paradise probieren? Dieses Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Final Fantasy und Dark Souls-Elementen. Es erkundet alternative Pfade der FF-Geschichte und bietet ein erfrischend anderes Spielerlebnis, das vor allem Fans von herausfordernden Spielen ansprechen wird.

Es gibt zwar noch kein Veröffentlichungsdatum für den dritten Teil von FF7R, aber mit diesen Spielen kannst du die Wartezeit sinnvoll überbrücken. Welche Spiele aus der Final Fantasy-Serie interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!