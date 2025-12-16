Festliche Pokémon und Boni in Pokémon GO – Neujahrsevent ab Dezember 2025

Niantic hat für Pokémon GO ein neues Neujahrsevent angekündigt, das vom 31. Dezember 2025 um 10:00 Uhr bis zum 4. Januar 2026 um 20:00 Uhr läuft. Dieses Event bringt eine Vielzahl an besonderen Boni, zeitlich begrenzten Begegnungen und exklusiven Belohnungen ins Spiel.

Festliche Pokémon in Kostümen

Welche Pokémon erscheinen mit besonderen Outfits? Während des Events kannst du auf eine Reihe von kostümierten Pokémon treffen. Besonders auffällig ist ein Pikachu mit Stern-Zylinder, das sowohl in der Wildnis als auch in Raids erscheint. Weitere Begegnungen umfassen:

Bisasam mit Partyhut

mit Partyhut Pummeluff mit Schleife

mit Schleife Hoothoot im Neujahrsdesign

Diese Pokémon können mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Variante auftauchen, sowohl in der Wildnis als auch als Belohnung aus Feldforschungsaufgaben.

Raid-Belohnungen und Spezial-Kämpfe

Welche Raid-Kämpfe lohnen sich besonders? Die 1-Stern-Raids enthalten festlich gekleidete Pokémon wie Partyhut-Wurmi und Partyhut-Pikachu. In den 3-Stern-Raids erwarten dich:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Rattikarl mit Partyhut

mit Partyhut Nidorino mit Partyhut

mit Partyhut Gengar mit Partyhut

mit Partyhut Woingenau mit Partyhut

Zusätzlich gibt es während des gesamten Events doppelte Erfahrungspunkte aus Raids und doppelt so viel Sternenstaub als üblich.

Verbesserte Tauschfunktionen

Was verändert sich beim Tauschen? Während des Neujahrsevents wird die maximale Anzahl an möglichen Glücks-Pokémon durch Tausch von 35 auf 45 erhöht. Außerdem garantiert jeder Tausch eines Pokémon, das seit 2020 im Inventar ist, dass es zu einem Glücks-Pokémon wird – solange das Limit nicht erreicht wurde. Diese Verbesserung bleibt dauerhaft bestehen.

Exklusive zeitlich begrenzte Forschung

Lohnt sich der Kauf der kostenpflichtigen Forschung? Für 1,99 Euro kannst du eine zeitlich begrenzte Forschung freischalten, die dir folgende Belohnungen bringt:

2 Premium-Kampf-Pässe

3.000 Sternenstaub

eine Begegnung mit Zylinder-Pikachu

Zusätzlich kannst du durch das Drehen von Fotoscheiben 2 Raid-Pässe pro Tag erhalten, statt wie bisher nur einen.

Neue Kleidung und Items im Shop

Was gibt es Neues für den Avatar? In der Ingame-Boutique wird ein neues Kleidungsstück erhältlich sein: die Blacephalon-Stiefel, inspiriert vom gleichnamigen Ultrabestien-Pokémon. Diese können dein Avatar-Outfit thematisch abrunden.

Weitere Events im Dezember

Was erwartet dich vor dem Neujahrsevent? Bereits ab dem 18. Dezember 2025 startet das Winterfreuden-Event Teil 1. Hier findest du weitere festlich gekleidete Pokémon wie:

Mobai als Weihnachtsbaum

als Weihnachtsbaum Wattzapf als Geschenkpaket

als Geschenkpaket Evoli, Dedenne und Donarion in Winteroptik

Auch Eis-Pokémon wie Quiekel, Schneppke und Seemops erscheinen häufiger. Aus Eiern schlüpfen vermehrt Eis-Typen wie Kussilla, Frigometri und Snomnom. Zudem gibt es neue winterliche Avatar-Gegenstände.

Für wen lohnt sich das Event?

Warum solltest du teilnehmen? Das Neujahrsevent 2025/26 ist randvoll mit exklusiven Inhalten, die du nur in diesem Zeitraum bekommen kannst. Die Kombination aus besonderen Pokémon, verbesserten Boni, limitierten Forschungen und neuen Kleidungsstücken macht das Event besonders lohnenswert – egal ob du deine Sammlung vervollständigen, Glänzende jagen oder einfach Spaß an der festlichen Atmosphäre haben möchtest.

Freust du dich auf das Neujahrsevent in Pokémon GO? Welche der kostümierten Pokémon wirst du dir auf keinen Fall entgehen lassen? Teile es mit uns in den Kommentaren!