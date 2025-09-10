Faydown-Robe gibt dir Doppelsprung – Erklimme den Berg Fay in Silksong 2025

In Hollow Knight: Silksong, ein 2025 veröffentlichtes Metroidvania-Spiel von Team Cherry, übernimmst du die Kontrolle über Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. Die Handlung folgt ihrer Reise durch das geheimnisvolle Land Pharloom. Zu Beginn des zweiten Aktes kannst du den Berg Fay erklimmen, eine der komplexesten Plattformsektionen des Spiels. Diese Region ist ein einzigartiges Gebiet, das sich einem herausfordernden Ziel widmet: dem Erklimmen des Berges.

Einzigartige Fähigkeiten freischalten

Warum lohnt sich der Aufstieg auf den Berg Fay? Der Aufstieg lohnt sich, da du am Gipfel des Berges die Faydown-Robe erhältst. Diese gibt dir die Fähigkeit zum Doppelsprung, was dir den Zugang zu vielen neuen Orten ermöglicht. Diese Fähigkeit ist entscheidend für bestimmte Quests wie den Großen Geschmack von Pharloom.

Um den Berg Fay zu erreichen, musst du über die Choral-Kammern in Akt 2 gelangen. Dafür benötigst du die Klauenseil-Fähigkeit. Diese kannst du auf der rechten Seite der Unterwerke freischalten, nachdem du den Weißen Schlüssel in den Choral-Kammern gefunden hast. Alternativ kannst du den Aufzug nahe der Bühne in den Flüsternden Gewölben nehmen, der über den unteren rechten Bereich des Zahnräderkerns zugänglich ist.

Herausfordernde Plattformabschnitte meistern

Was erwartet dich auf dem Weg zum Gipfel? Der Weg zum Gipfel des Berges Fay ist anspruchsvoll und erfordert mehrere Versuche. Entlang der Route gibt es jedoch zwei Bänke, die als Checkpoints dienen. Du solltest einige Rosenkranzketten mitbringen, da du eine Karte von Shakra kaufen und die erste Bank freischalten musst.

Ein wichtiger Aspekt des Berges ist die Kälte, die dir im Laufe der Zeit Schaden zufügt. Du solltest schnell von einer leuchtend weißen Lampe zur nächsten gelangen, um die Kälte zu vermeiden. Diese Lampen fungieren als kleine Sicherheitszonen, die deinen Gesundheitsverlust stoppen und die Kälte aufheben, wenn du einen Abschnitt erneut versuchen möchtest.

Belohnung am Gipfel

Was erwartet dich am Gipfel des Berges? Am Gipfel des Berges angekommen, kannst du dein Nadelinstrument bei der großen Stimmgabel spielen, um die Faydown-Robe und den Doppelsprung freizuschalten. Die Kälte wird dir dann keinen Schaden mehr zufügen, es sei denn, du fällst ins Wasser. Dies ermöglicht dir, die Region freier zu erkunden.

Der Berg Fay bietet nicht nur eine herausfordernde Plattformsektion, sondern auch bedeutende Belohnungen, die deine Erkundungen in Silksong erheblich erweitern. Teile deine Erfahrungen und Tipps im Kommentarbereich mit anderen Spielern!