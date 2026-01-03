Briana White kämpft um neue Rollen nach Final Fantasy 7-Erfolg als Aerith

Für Briana White markierte die Rolle der Aerith Gainsborough in der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie einen Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Doch trotz des Erfolgs und der hohen Sichtbarkeit, die sie dadurch erlangte, bleibt ihre Zukunft in der Schauspielbranche ungewiss.

In einem offenen Interview sprach White darüber, wie herausfordernd es ist, nach einer so ikonischen Rolle nicht automatisch neue Angebote zu erhalten. Obwohl sie für ihre Leistung in Final Fantasy 7 Rebirth 2024 mit dem Golden Joystick Award als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde, blieb ihr Kalender seitdem weitgehend leer.

Der Weg nach Aerith

Wie geht es für Briana White nach Final Fantasy 7 weiter? Trotz ihrer gefeierten Darstellung von Aerith hat White seit den Arbeiten an Final Fantasy 7 Rebirth keine neuen Voice-Acting-Rollen in Spielen erhalten. Sie kehrte daher zu Schauspielkursen zurück, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ihr Ziel ist es, sich nicht auf vergangenen Erfolgen auszuruhen, sondern aktiv an ihrer Karriere zu arbeiten.

White beschrieb die Situation im Interview mit Naomi Kyle so:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ich habe für Hunderte von Rollen vorgesprochen, seit ich Aerith gebucht habe, und keine einzige davon bekommen.

Diese Ehrlichkeit zeigt, wie wenig planbar eine Karriere im Voice Acting ist – selbst für bekannte Gesichter (oder Stimmen) der Branche.

Ein Blick auf Whites bisherige Laufbahn

Welche Erfahrungen bringt Briana White mit? Briana White ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Streamerin und YouTuberin unter dem Namen Strange Rebel Gaming. Bereits seit ihrer Kindheit begeistert sie sich für Nintendo-Spiele und Theater. Sie studierte Schauspiel an der New York University und hatte vor ihrer Voice-Acting-Karriere bereits Auftritte in Filmen wie Occupants (2015) und TV-Serien wie Criminal Minds: Beyond Borders.

Ihren Durchbruch im Gaming-Bereich erlebte sie 2019 mit ihrer ersten Sprechrolle als Aerith in Final Fantasy 7 Remake. Es folgten Auftritte in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (2022) und Final Fantasy 7 Rebirth (2024). Auch auf Twitch und YouTube ist sie mit Let’s Plays und Community-Inhalten aktiv geblieben.

Was die Fans erwarten dürfen

Wird Briana White als Aerith zurückkehren? Zwar wurde noch kein offizielles Casting für Final Fantasy 7 Remake Part 3 bestätigt, aber es gilt als wahrscheinlich, dass White erneut Aerith ihre Stimme leihen wird. Ihre bisherigen Leistungen wurden von der Community und der Kritik gleichermaßen gelobt. Dennoch bleibt unklar, wie groß ihre Rolle im dritten Teil der Trilogie sein wird, da die Geschichte um Aerith in dieser Phase des Originals eine dramatische Wendung nimmt.

White hat außerdem in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles eine Nebenrolle als Blumenverkäuferin übernommen und wird demnächst im Film Basement zu sehen sein. Ihre Aktivitäten zeigen, dass sie trotz der Unsicherheit entschlossen ist, ihren Weg in der Branche fortzusetzen.

Die Realität hinter dem Erfolg

Was verrät Briana Whites Geschichte über die Branche? Der Fall von Briana White macht deutlich, wie trügerisch der äußere Glanz der Spieleindustrie manchmal sein kann. Auch wenn eine Figur wie Aerith Millionen von Menschen berührt, heißt das nicht automatisch, dass der Weg für weitere Rollen geebnet ist.

White bringt es selbst auf den Punkt:

Ich bin nicht der Typ Mensch, der einfach wartet. Ich mache die Arbeit und vertraue darauf, dass daraus mehr Arbeit entsteht.

Viele Fans zeigen sich überrascht, dass eine so präsente Stimme wie ihre nicht bereits für weitere Projekte gebucht wurde. Doch genau das unterstreicht den harten Wettbewerb und die ständige Notwendigkeit zur Weiterentwicklung in der Welt des Voice Actings.

Was denkst du?

Hat dich Briana Whites Darstellung von Aerith ebenfalls berührt? Wie siehst du ihre Zukunft in der Gaming-Welt? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!