Fang Schillerndes Plaudagei beim Pokémon Go Summer Concert bis Juli 2025!

Die nächste aufregende Veranstaltung in Pokémon Go, das Summer Concert, wird es dir erleichtern, ein großartiges Schillerndes Pokémon zu finden. Während dieses Events, das bis zum 22. Juli 2025 jeden Abend von 17:00 bis 20:00 Uhr stattfindet, werden die Begegnungsraten für bestimmte Schillernde Pokémon erhöht. Besonders hervorzuheben ist das Pokémon Plaudagei, dessen Schillernde Version während dieses Events häufiger erscheint. Schillernde Pokémon sind spezielle Varianten mit alternativen Farbpaletten, die in der Pokémon-Welt als besonders selten gelten.

Was erwartet dich beim Summer Concert?

Welche Pokémon werden beim Summer Concert im Rampenlicht stehen? Das Summer Concert-Event legt einen besonderen Fokus auf Musik. Das bedeutet, dass du während des Events auf Musik-Pokémon wie Pummeluff und Kricketot stoßen wirst, wenn du Lockmodule an PokéStops einsetzt. Besonders das schillernde Plaudagei, das mit seinem auffälligen rot-blauen Flügelmuster und dem goldenen Schnabel eine Augenweide ist, wird vermehrt erscheinen.

Durch die Verlängerung der Wirkungsdauer der Lockmodule auf eine Stunde hast du mehr Zeit, um deinem Ziel näher zu kommen. Das Event bietet zudem Feldforschungsaufgaben, bei denen du Begegnungen mit Pandir, allerdings nicht in der Herzmuster-Version, freischalten kannst.

Musikalische Untermalung von Junichi Masuda

Wer steckt hinter der Musik des Events? Kein Konzert wäre komplett ohne Musik, und Niantic hat niemand Geringeren als den Pokémon-Komponisten Junichi Masuda beauftragt, ein Arrangement aus Musikstücken der Franchise zu kreieren. Junichi Masuda ist eine Schlüsselfigur in der Welt der Pokémon und hat seit den Anfängen der Serie maßgeblich zur Entwicklung beigetragen. Seine Kompositionen haben die Serie über die Jahre hinweg begleitet und Fans mit unvergesslichen Melodien begeistert.

Masuda war von Beginn an bei Game Freak tätig und hat in seiner Karriere viele Rollen übernommen, unter anderem als Komponist und Produzent. Seine Erfahrung und sein Einfluss sind ein Garant dafür, dass die Musik beim Summer Concert ein Highlight sein wird. Lass dich von den Melodien inspirieren, während du auf der Jagd nach Pokémon bist!

Parallelereignisse und weitere Highlights

Was passiert während des Summer Concerts noch? Das Summer Concert fällt in die Delightful Days-Saison von Pokémon Go und überschneidet sich mit dem Community Day im Juli, der am Sonntag, den 20. Juli 2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfindet. Hier steht das Wasser-Pokémon Kwaks im Fokus. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, an einem Nachmittag sowohl nach schillernden Kwaks als auch nach dem schillernden Plaudagei zu suchen.

Pokémon Go ist bekannt für seine kontinuierlichen In-Game-Events, die dich immer wieder aufs Neue anziehen. Mit der Kombination aus Community Day und Summer Concert hast du die Gelegenheit, deine Sammlung um einige schillernde Exemplare zu erweitern.

Freust du dich auf das Summer Concert und die Chance, ein schillerndes Plaudagei zu fangen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!