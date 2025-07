Fallout 5 bestätigt – Bethesda arbeitet an der Fortsetzung des Kult-Rollenspiels

Die Fallout-Reihe gehört zu den bekanntesten und angesehensten westlichen Rollenspiel-Franchises. Die Serie entführt dich in eine schräge post-apokalyptische Version der Vereinigten Staaten, wobei jedes Spiel in einem neuen Bundesstaat oder einer neuen Stadt spielt. Zuletzt wurden in den Spielen nukleare Versionen von Washington D.C., Las Vegas und Boston präsentiert. Auch die Amazon Prime TV-Serie Fallout, die im Jahr 2024 Premiere feierte, hat die Popularität der Reihe weiter gesteigert und wird Ende 2025 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

Entwicklungen bei Bethesda Game Studios

Was passiert bei Bethesda derzeit? Bethesda Game Studios, bekannt für seine Action-Rollenspiel-Franchises, jongliert derzeit mit mehreren Projekten. Historisch gesehen ist Bethesda ein Studio, das sich auf ein Projekt zur gleichen Zeit konzentriert. Derzeit arbeitet das Studio an dem nächsten Elder Scrolls-Teil. Fallout 5 wurde jedoch ebenfalls in Aussicht gestellt, obwohl es keine genauen Informationen darüber gibt, wie das Spiel aussehen wird oder wann es erscheinen könnte.

Der Entwicklungsprozess bei Bethesda Game Studios hat sich über die Jahre hinweg stark entwickelt. Von einem kleinen Team im Jahr 2001 bis hin zu einem der führenden Studios der Branche, beschäftigt Bethesda heute über 450 Mitarbeiter. Die Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft im Jahr 2021 hat die Möglichkeiten für zukünftige Projekte erweitert.

Obsidian Entertainments Rolle

Welche Rolle spielt Obsidian Entertainment? Obsidian Entertainment, das für Fallout: New Vegas verantwortlich war, könnte theoretisch an neuen Fallout-Spielen mitwirken, da es seit 2018 Teil von Xbox Game Studios ist. Doch laut aktuellen Informationen gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass Obsidian an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet. Obsidian konzentriert sich vielmehr auf eigene Projekte wie The Outer Worlds 2 und Grounded 2.

Obsidian, bekannt für seine Arbeit an lizenzierten Titeln und originalen IPs, hat eine bewegte Geschichte. Die Übernahme durch Microsoft hat dem Studio neue Möglichkeiten eröffnet, doch es bleibt abzuwarten, welche Rolle es in zukünftigen Fallout-Projekten spielen wird.

Die Gerüchte um Fallout 5

Was sagen die neuesten Gerüchte? Es gibt Berichte, dass Fallout 5 in Arbeit ist, obwohl unklar ist, wer genau daran arbeitet. Xbox hat Bethesda und seine IPs zu Beginn dieser Konsolengeneration übernommen, was bedeutet, dass auch andere Teams an neuen Fallout-Spielen arbeiten könnten. Zudem wurde behauptet, dass ein großes neues MMO-Spiel von Zenimax zugunsten neuer Fallout-Spiele gestrichen wurde.

Derzeit handelt es sich jedoch um Gerüchte, da Xbox keine neuen Fallout-Spiele offiziell angekündigt hat. Eine neue Veröffentlichung während der Laufzeit der TV-Serie wäre jedoch strategisch sinnvoll, um die Marke weiter zu stärken.

Die Zukunft der Fallout-Reihe

Wohin geht die Reise für Fallout? Angesichts der Beliebtheit der Serie und der damit verbundenen TV-Adaption ist es unwahrscheinlich, dass die Fallout-Reihe in den 2030er Jahren noch ohne neues Spiel dasteht. Dennoch müssen Fans geduldig sein, da offizielle Ankündigungen noch auf sich warten lassen.

Für dich als Fan bleibt es spannend, wie sich die Fallout-Welt weiterentwickelt. Mit der zweiten Staffel der TV-Serie im Dezember 2025 und der Aussicht auf neue Spiele gibt es viel, worauf du dich freuen kannst.

Was denkst du über die Entwicklungen rund um die Fallout-Reihe? Teile deine Meinung in den Kommentaren!