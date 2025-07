Evoli-Event in Pokémon Go – Entwickle einfacher und finde schillernde Versionen!

Pokémon Go hat ein neues aufregendes Event angekündigt, das sich um Evoli dreht, einen der beliebtesten Pokémon der Serie. Das Event findet am 5. und 6. Juli 2025 statt. Während dieser Community Day Events wird es viel einfacher sein, Evoli in der Wildnis zu finden, und es besteht eine erhöhte Chance, eine schillernde Version von Evoli zu entdecken.

Evoli-Entwicklungen leicht gemacht

Wie erleichtert Pokémon Go die Entwicklung von Evoli? Während des Events werden die Anforderungen zur Entwicklung von Evoli in einige seiner Evolutionsformen stark reduziert. Für die Entwicklung zu Psiana oder Nachtara musst du nur 1 km mit Evoli als Kumpel-Pokémon laufen, anstatt der üblichen 10 km. Beachte, dass du Psiana nur tagsüber und Nachtara nur nachts entwickeln kannst. Die Entwicklung zu Feelinara erfordert weiterhin das Sammeln von Herzen mit Evoli als Kumpel, jedoch sind nur noch sieben Herzen nötig, anstelle der bisherigen 70.

Die anderen Evolutionsmethoden bleiben unverändert. Wenn du Blitza, Flamara oder Aquana erhalten möchtest, bleibt es dem Zufall überlassen, sobald du 25 Evoli-Bonbons hast. Ein Trick, um eine garantierte Entwicklung zu erhalten, ist, Evoli einmalig vor der Entwicklung „Sparky“ für Blitza, „Pyro“ für Flamara oder „Rainer“ für Aquana zu nennen, sofern du diesen Trick noch nicht verwendet hast.

Nutze die Lockmodule

Wie können Lockmodule während des Events genutzt werden? Während des Events werden Lockmodule, die an PokéStops aktiviert werden, drei Stunden lang aktiv sein. Dies gibt dir die Möglichkeit, Evoli an einem PokéStop zu fangen, ohne selbst ein Lockmodul zu verwenden, wenn ein anderer Spieler eins bereits aktiviert hat. Um Folipurba oder Glaziola zu erhalten, benötigst du ein Moos- oder Gletscher-Lockmodul, um Evoli an einem PokéStop zu entwickeln.

Spieler, die auf der Jagd nach allen schillernden Versionen der acht Evoli-Entwicklungen sind, sollten daher die Gelegenheit nutzen, da die Chancen erhöht sind, während des Events schillernde Evolis zu begegnen.

Ein Event voller Möglichkeiten

Welche weiteren Events stehen im Juli an? Neben dem Evoli-Event gibt es im Juli auch ein weiteres Community Day Event, das sich um das Pokémon Kwaks dreht. Diese Events sind eine großartige Gelegenheit, um seltene und schillernde Pokémon zu sammeln und die Sammlung zu vervollständigen.

Seit der Veröffentlichung von Pokémon Go im Jahr 2016 hat das Spiel Millionen von Menschen weltweit begeistert. Mit über einer Milliarde Downloads und einem Umsatz von über sechs Milliarden Euro bis 2020 bleibt es ein populäres Spiel. Events wie das Evoli-Community Day Event tragen weiterhin zur Popularität bei, indem sie neue und alte Spieler gleichermaßen anziehen.

Bist du bereit für das bevorstehende Evoli-Event? Wirst du versuchen, alle schillernden Versionen von Evolis Entwicklungen zu bekommen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!