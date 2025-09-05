Eric Barone spricht geheimen Charakter in Hollow Knight Silksong

Eric Barone, der Schöpfer des beliebten Stardew Valley, hat offenbar eine neue Facette seiner kreativen Fähigkeiten entdeckt: das Voice Acting. In den Credits des heiß ersehnten Metroidvania-Spiels Hollow Knight: Silksong wird Barone für die Vertonung eines mysteriösen Charakters gelistet. Welche Figur er genau spricht, bleibt jedoch ein Geheimnis.

Ein ungewöhnlicher Schritt für Barone

Warum wagt Eric Barone diesen Schritt? Barone, der sich derzeit auf die Entwicklung seines nächsten Spiels Haunted Chocolatier konzentriert, hatte in einem Interview erwähnt, dass er sich möglicherweise in eine Waldhütte zurückziehen müsse, um sich voll auf seine Arbeit zu konzentrieren. Doch scheinbar fand er noch Zeit, um bei Silksong mitzuwirken.

Die Stardew Valley und Hollow Knight Spiele wurden innerhalb eines Jahres veröffentlicht und beide sind zu den erfolgreichsten Indie-Spielen aller Zeiten geworden. Dass Barone und das Team von Team Cherry, den Entwicklern von Hollow Knight, in denselben Kreisen verkehren, überrascht nicht.

Die geheimnisvolle Rolle

Welchen Charakter könnte Barone sprechen? Die Details darüber, welcher Charakter in Silksong von Barone gesprochen wird, sind spärlich. Team Cherry hat kürzlich Artwork von einigen NPCs aus dem Spiel veröffentlicht, und es bleibt ein Rätsel, welcher dieser Charaktere von Barone vertont wird. Fans spekulieren bereits eifrig darüber, ob sie Barones Stimme erkennen könnten.

Huntress

Nuu

Shakra

Sherma

Guardian Seth

Maid

Forge Daughter

Garmond und Zaza

Grindle

Fleas

Ein neuer Karrierepfad?

Könnte Barone eine Karriere im Voice Acting anstreben? Auch wenn das Voice Acting in Silksong keine aufwendigen Dialoge erfordert, sondern eher aus kurzen Lautäußerungen besteht, stellt sich dennoch die Frage, ob Barone Gefallen an dieser Tätigkeit gefunden hat. Könnte er seine Zukunft vielleicht in der Schauspielerei sehen?

Es ist amüsant, sich vorzustellen, wie Barone seine Gaming-Karriere für eine Broadway-Show, ein Musikalbum oder eine Oscar-prämierte Rolle in einem Animationsfilm aufgeben könnte. Doch vorerst bleibt seine Hauptleidenschaft wohl bei der Entwicklung von Spielen.

