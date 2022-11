Der Dezember nähert sich mit schnellen Schritten und die Spieler sind gespannt, was für eine Aktion in diesem Jahr im Epic Games Store auf sie wartet. Schon in den letzten Jahren hatte Epic zu den Festtagen jede Menge Games kostenlos weggegeben und wie es scheint, könnte es in diesem Jahr wieder so sein.

Diese Hinweis kommt von einem Leaker, der zuvor bereits Details über unveröffentlichte PS-Plus-Angebote und sowie Freebees aus dem Epic Games Store geteilt hatte. Auf der Webseite Dealabs wurde „billbil-kun“ nach einer erneuten Weihnachtsaktion von Epic gefragt. Laut dem Leaker wird Epic auch in diesem Jahr wieder an mehreren Tagen kostenlose Spiele verschenken.

Wieder neue Weihnachtsaktion im Epic Games Store?

„Wisst ihr, ob wir im Dezember wieder einen Adventskalender haben werden (1 Set pro Tag)?“, fragte ein Nutzer auf der Webseite Dealabs unter einem Beitrag zum derzeitigen kostenlosen Spiel im Epic Games Store. Der Leaker „billbil-kun“ antwortete: „Ja, irgendwo zwischen dem 15. Dezember 2022 und dem 10. Januar 2023.“

Seit dem Launch des eigenen Stores hat Epic schon Hunderte kostenlose Spiele verschenkt. Darunter auch Top-Titel wie Borderlands 3, BioShock: The Collection oder die Reboot-Trilogie von Tomb Raider.

Im Jahr 2020 hat der Epic Games Store während der Weihnachtszeit zwölf Spiele verschenkt. 2021 ist das Angebot sogar auf 15 Gratis-Spiele angewachsen. Wie viele Titel es in diesem Jahr sein werden, ist noch nicht bekannt.

Derzeit können sich Spieler*innen im Epic Games Store noch bis zum 1. Dezember die Action-Flugsimulation Star Wars: Squadrons kostenlos sichern. In der Kampagne wird die Geschichte jeweils aus der Sicht der Neuen Republik sowie aus der des Galaktischen Imperiums erzählt. Im Multiplayer treten die Spieler in den beiden Fraktionen mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an und jagen sich in ikonischen Sternenjägern durch das All.