Epic Games Store: Holt euch jetzt Borderlands 3 gratis im Mega Sale-Event

Am 19. Mai 2022 begann der jährliche „Mega Sale“ im Epic Games Store und wie der Name schon sagt, gibt es dort derzeit eine große Anzahl von Spielen im Angebot. Das Event dauert vier Wochen, währenddessen wird euch Epic pro Woche ein Spiel schenken. Das erste Spiel wurde gestern enthüllt und erfreut die Fans der „Borderlands“-Reihe.

Holt euch Borderlands 3 im Epic Games Store

Neben all den Angeboten verschenkt die Spiele-Plattform während des Events auch vier kostenlose Spiele. Das Gratisspiel der ersten Woche ist Borderlands 3, das Spieler*innen bis zum 26. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit in Anspruch nehmen können, bevor das nächste Spiel im Vault erscheint.

Wie bei früheren Gratisangeboten von Epic gehört der Titel für immer euch, sobald ihr euch ein Konto im Store erstellt und das Spiel dort einlöst. Nach der Beanspruchung bleibt das Spiel für immer auf eurem Account, sodass es jederzeit auf euren PC heruntergeladen werden kann.

„Borderlands 3“ kam erstmals 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC auf den Markt. Seit dem Release hat Entwickler Gearbox mehrere herunterladbare Erweiterungen veröffentlicht, die neue Gebiete, Missionen, Waffen und Geschichten in das Spiel einführten. Epic Games bietet nur die Basisversion des Spiels kostenlos an, alle zusätzlichen Inhalte und DLC können separat erworben werden.

Solltet ihr mit dem Titel noch nicht vertraut sein, könnt ihr euch hier unseren Test zum Spiel durchlesen:

Borderlands 3: Ein Relikt vergangener Zeit: Der heißeste Action-Titel des Jahres?

Mega Sale mit mehr als 1.600 Spielen im Angebot

Der „Mega Sale“ umfasst außerdem über 1.600 Angebote zu Games-Titeln. Weiterhin erhaltet ihr bei jedem Kauf im Shop Epic-Gutscheine mit 25 Prozent Rabatt. Diese werden automatisch angewandt, sobald sich Spiele ab einem Wert von 14,99 Euro oder mehr im Einkaufswagen befinden.

Bis zum 16. Juni 2022 erhaltet ihr so Rabatt auf eure Käufe – zusätzlich zu den Rabatten, die bei den Spielen im Store schon angezeigt werden. Über die nächsten Wochen werden noch weitere Spielangebote hinzukommen.