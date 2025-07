Epic Games Store – Legion TD 2 jetzt gratis bis Juli 2025 sichern!

Der Epic Games Store bietet derzeit ein besonderes Highlight für alle PC-Nutzer: Das Spiel Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense steht bis zum 31. Juli 2025 kostenlos zur Verfügung. Nach diesem Datum wird es durch ein anderes kostenloses Spiel ersetzt. Alles, was du benötigst, ist ein Epic Games Store-Konto, das kostenlos erstellt werden kann.

Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense, entwickelt von AutoAttack Games, ist ein strategisches Turmverteidigungsspiel, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus gespielt werden kann. Das Spiel wurde 2021 veröffentlicht und erfreut sich großer Beliebtheit. Auf Steam hat es dank 86 Prozent positiver Bewertungen von 11.387 Nutzern eine „Sehr positiv“-Bewertung erhalten.

Was macht Legion TD 2 besonders?

Welche Spielmechaniken bietet Legion TD 2? Endless waves of enemies threaten your king. Assemble your army from over 100 unique fighters, each with its own strengths and abilities. Empower your defenses with auras and spells, and change the tides of battle by unleashing powerful mercenary attacks. Diese Vielfalt an Strategien und Taktiken macht jedes Spiel einzigartig und sorgt für hohen Wiederspielwert.

Ein Nutzer beschreibt das Erlebnis so:

Great game, bit overwhelming at first, but once you get a grip on it, you can do amazing combinations and use interesting strategies to destroy your opponents.

Ein anderer fügt hinzu:

Really nice game, loved to play the mod back in the day and love playing this one even more. Every game feels unique which gives a lot of replayability, even better with a friend!

Preisvorteile und Verfügbarkeit

Wie viel kannst du sparen? Normalerweise kostet Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense 24,99 Euro im Epic Games Store. Durch das aktuelle Angebot sparst du diesen Betrag komplett, was einen erheblichen Vorteil darstellt.

Der Epic Games Store ist bekannt dafür, regelmäßig kostenlose Spiele anzubieten. Seit seiner Einführung im Dezember 2018 hat sich die Plattform als ernstzunehmende Alternative zu anderen digitalen Vertriebsplattformen etabliert. Epic Games hat sich durch exklusive Veröffentlichungen und attraktive Angebote eine treue Nutzerschaft aufgebaut.

Wie erstellst du ein Epic Games Store-Konto?

Was benötigst du für den Zugriff? Um Legion TD 2 kostenlos herunterzuladen, musst du lediglich ein Epic Games Store-Konto erstellen. Dieser Prozess ist einfach und kostenlos. Einmal registriert, kannst du das Spiel herunterladen und für immer behalten.

Falls du noch kein Konto hast, lohnt es sich, jetzt eines zu erstellen, um von den regelmäßigen kostenlosen Angeboten zu profitieren. Epic Games bietet jede Woche neue kostenlose Spiele an, die du entdecken kannst.

Was hältst du von Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense? Wirst du das Angebot nutzen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!