Entwined überraschend aus PlayStation Store entfernt – Was steckt dahinter?

Ein überraschendes Ereignis hat die PlayStation-Gemeinschaft aufgerüttelt: Das exklusive PS4-Spiel Entwined von Sony wurde ohne Vorwarnung aus dem PlayStation Store entfernt. Dieses Ereignis betrifft sowohl den US-amerikanischen, britischen als auch den europäischen PlayStation Store, während das Spiel im japanischen Store weiterhin verfügbar ist. Die Abwesenheit einer offiziellen Stellungnahme von Sony zu diesem Vorfall lässt viele Fragen offen.

Was ist Entwined?

Was macht Entwined besonders? Entwined ist ein Spiel, das ursprünglich am 9. Juni 2014 exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde es von Pixelopus, einem Studio von Sony, das 2023 geschlossen wurde. Das Spiel fand später seinen Weg auf die PS3 und PS Vita, jedoch ohne großen kommerziellen Erfolg oder kritische Anerkennung. Auf Metacritic erreichte es lediglich einen Score von 59, was seinen geringen Einfluss in der PlayStation-Gemeinschaft erklärt.

Warum ist die Entfernung bedeutend? Trotz seiner geringen Popularität stellt die Entfernung von Entwined eine bedeutende Entscheidung dar. Es zeigt, dass Sony möglicherweise bereit ist, Spiele ohne Vorwarnung aus dem Store zu nehmen. Dies könnte potenziell ein Präzedenzfall für weitere Titel sein, die künftig entfernt werden könnten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler? Obwohl viele PlayStation-Nutzer das Verschwinden von Entwined wahrscheinlich nicht bemerken, sorgt das plötzliche Verschwinden des Spiels dennoch für Diskussionen. Einige Spieler, die das Spiel bereits besitzen, können es weiterhin spielen. Doch Neueinsteiger haben nun keine Möglichkeit mehr, es zu erwerben, es sei denn, sie greifen auf PS Plus Extra zurück, wo es derzeit noch verfügbar ist.

Welche Gründe könnten hinter der Entfernung stecken? Ohne eine offizielle Erklärung von Sony bleibt viel Raum für Spekulationen. Es gibt keine offensichtlichen Lizenzprobleme oder Online-Server, die eine Entfernung des Spiels erklären könnten. Sollte es sich um einen Fehler handeln, wäre dies ein sehr seltener Vorfall, was diese Erklärung ebenfalls unwahrscheinlich macht.

Keine offiziellen Statements von Sony

Warum schweigt Sony? Bisher hat Sony keine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. Die Unklarheit über den Grund der Entfernung lässt viele Fragen offen, und ohne offizielle Informationen bleibt unklar, ob und wann das Spiel wieder verfügbar sein könnte. Sollte sich etwas ändern, wird die Community sicherlich über Updates informiert werden.

Die aktuelle Situation wirft ein Licht auf die Dynamik von digitalen Spieleplattformen und die Abhängigkeit von offiziellen Store-Angeboten. Hast du Entwined schon gespielt oder wolltest du es kaufen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!