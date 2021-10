Elden Ring wieder verschoben, alles zur Beta: dem Closed Network Test

© From Software/Bandai Namco

© From Software/Bandai Namco

Das Action-Rollenspiel Elden Ring erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Wie die Verantwortlichen jetzt erklärt haben, kann der Releasetermin, den sie bislang angestrebt hatten, nicht eingehalten werden. Der 22. Januar 2022 fällt also flach, doch dafür müssen wir nicht unbedingt sehr viel länger warten. Das Spiel kommt jetzt rund einen Monat später am 25. Februar 2022.

Wie Bandai Namco zu verstehen gibt, hätte ihnen die Tiefe und strategische Freiheit des Spiels einen Strich durch die Launchrechnung gemacht:

ELDEN RING wird am 25. Februar 2022 erscheinen, da die Tiefe & strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen haben. Wir danken euch für eurer Vertrauen & Geduld. Wir freuen uns darauf euch im Closed Network Test im November zu sehen. https://t.co/Aifkp53lC0 — BANDAI NAMCO DE (@BandaiNamcoDE) October 18, 2021

Closed Network Test im November – was muss ich wissen?

Während wir uns also noch ein wenig länger gedulden müssen, bis der Titel final erscheint, geht alles in Richtung Closed Network Test, den Bandai und From Software planen.

Wann findet der Closed Network Test statt? Der Testlauf soll am 12. November 2021 an den Start gehen und bis zum 15. November 2021 abgehalten werden.

Wer kann an der Beta teilnehmen? Um teilnehmen zu können, müsst ihr euch unter der offiziellen Webseite von Bandai Namco für die Beta bewerben. Voraussetzung ist lediglich eine PS4, PS5, Xbox One oder eine Xbox Series X/S.

Der Testlauf wird in verschiedene Zeiten eingeteilt:

12. November – 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13. November – 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

13. November – 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

14. November – 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

15. November – 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

Wenn ihr dem Entwicklerstudio also helfen wollt, den Titel zu verbessern, und zeitgleich einen Ersteindruck des Spiels erhalten möchtet, könnt ihr euch für den Betatest eintragen.

Wichtig: Bedenkt, dass ihr sogar mit Freunden einer anderen Plattform zusammenspielen könnt, da das Spiel über vollständigen Crossplay-Support verfügen wird. Xbox und Sony kooperieren hier also, um alle miteinander zu verbinden.