EA’s neues Skate-Spiel startet auf Steam mit gemischten Bewertungen

Das neueste Skate-Spiel hat endlich seinen Weg auf den Markt gefunden, doch die Reaktionen auf Steam sind gemischt. Nach einer langen Wartezeit, die mit der Ankündigung des Spiels im Jahr 2020 begann, ist dies das erste Mal seit 2010, dass die Skate-Serie mit einem neuen Titel zurückkehrt. Trotz der hohen Erwartungen und des Hypes, den Electronic Arts (EA) für das Spiel aufgebaut hat, scheint es, dass nicht alle Spieler mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Die Skate-Serie im Überblick

Was macht die Skate-Serie aus? Die Skate-Serie, die von Electronic Arts entwickelt wurde, hebt sich durch ihr einzigartiges Steuerungssystem von anderen Skateboarding-Spielen ab. Spieler nutzen das sogenannte „Flick-it“-System, um Tricks durch schnelle Bewegungen der Analogsticks auszuführen. In einer offenen Welt kannst du die Rolle eines anpassbaren Skaters übernehmen, der in einer fiktiven Stadt unterwegs ist, um verschiedene Herausforderungen zu meistern. Der Weg zur Berühmtheit wird von einem Kameramann dokumentiert, während du dich mit berühmten Skatern misst und deine eigene Skate-Ausrüstung zusammenstellst.

Wie hat sich die Serie entwickelt? Die ersten drei Hauptspiele der Serie wurden von EA Black Box entwickelt und waren auf der Xbox 360, PlayStation 3 sowie Nintendo-Plattformen verfügbar. Nach der Schließung von EA Black Box im Jahr 2013 wurde die Serie auf Eis gelegt, bis 2020 das vierte Spiel angekündigt wurde. Das aktuelle Skate-Spiel, das im Jahr 2025 veröffentlicht wurde, wird von EA’s neuem Studio Full Circle in Vancouver entwickelt. Es bietet erstmals Unterstützung für Microsoft Windows, macOS und mobile Plattformen.

Der Start auf Steam

Wie wird das neue Skate-Spiel aufgenommen? Das Spiel startete mit gemischten Bewertungen auf Steam, der größten digitalen Vertriebsplattform für PC-Spiele. Steam, das von Valve entwickelt wurde, bietet Spielern nicht nur eine Möglichkeit, Spiele zu erwerben, sondern auch soziale Netzwerkfeatures und Spielestreaming-Dienste. Trotz dieser vielfältigen Funktionen sind die Reaktionen auf das neue Skate-Spiel gespalten, was auf eine nicht ganz perfekte Umsetzung hindeuten könnte.

Welche Rolle spielt Steam für das Spiel? Steam hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2003 als führende Plattform für den digitalen Vertrieb von PC-Spielen etabliert. Mit über 34.000 Spielen und 132 Millionen monatlich aktiven Nutzern im Jahr 2021 ist es eine zentrale Anlaufstelle für Gamer weltweit. Das neue Skate-Spiel profitiert von dieser Reichweite, hat jedoch auch mit den hohen Erwartungen der Community zu kämpfen.

Gemischte Reaktionen und Zukunftsperspektiven

Warum sind die Bewertungen gemischt? Die gemischten Bewertungen auf Steam könnten auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein. Einerseits gibt es Fans, die die Rückkehr der Serie begrüßen und die neuen Features loben. Andererseits gibt es auch Kritikpunkte, die möglicherweise mit technischen Problemen oder Gameplay-Elementen zusammenhängen. Die Entwickler von Full Circle haben nun die Aufgabe, auf das Feedback der Community zu reagieren und Verbesserungen vorzunehmen.

Wohin geht die Reise für die Skate-Serie? Trotz der Herausforderungen am ersten Tag des Early Access gibt es viel Potenzial für die Zukunft des Spiels. Mit der Unterstützung durch Steam und einer engagierten Community hat das Spiel die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und seine Fans langfristig zufriedenzustellen. Die kommenden Updates und Patches könnten entscheidend dafür sein, die gemischten Bewertungen in positive Rückmeldungen zu verwandeln.

Was denkst du über das neue Skate-Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!