Dune: Awakening deaktiviert Family Sharing – Kampf gegen Cheater intensiviert sich

Seit dem Start vor einigen Monaten hat Dune: Awakening als Survival-MMO in der Gaming-Community einen starken Eindruck hinterlassen. Das Spiel greift tief in die komplexe Welt des Dune-Universums ein und bietet ein Erlebnis, das sowohl bodenständig als auch episch wirkt. Dabei bleibt es seinen Survival-Wurzeln treu. Die wachsende Beliebtheit des Spiels zeigt, dass diese Balance bei den Fans gut ankommt.

Dennoch läuft nicht alles reibungslos in den rauen Ländereien von Dune: Awakening. Eine besonders nützliche Steam-Funktion, das Family Sharing, wurde vorübergehend deaktiviert. Funcom, die Entwickler von Dune: Awakening, bestätigten dies in einem offiziellen Update und nannten laufende Bemühungen zur Bekämpfung von Betrug und Ausbeutung als Grund für die Entfernung dieser Funktion.

Warum wurde das Family Sharing deaktiviert?

Welche Probleme gab es mit dem Family Sharing? Laut einem Beitrag auf der offiziellen Dune: Awakening-Website wurde das Family Sharing häufig missbraucht, um absichtliche Einschränkungen zu umgehen. Dies erschwerte es, Sperren durchzusetzen und die Verbreitung von Exploits zu verhindern. Funcom erklärte, dass sie intensiv gegen Exploits und Spieler vorgegangen sind, die diese ausnutzen. In den letzten Wochen wurden zahlreiche Hotfixes veröffentlicht, um mehrere In-Game-Probleme zu beheben, und es wurden disziplinarische Maßnahmen gegen auffällige Konten ergriffen.

Bereits hunderte von Spielern wurden gesperrt, und große Mengen an ausgenutzten Solaris, der In-Game-Währung, wurden im Rahmen einer umfassenden Säuberungsaktion entfernt, um die Gesundheit des Spiels zu gewährleisten.

„Diese Bemühungen laufen derzeit noch: Unsere Untersuchungen gehen weiter, und unser Bannhammer hat noch mehr Arbeit vor sich“,

erklärt der Dune: Awakening-Blogpost in Bezug auf disziplinarische Maßnahmen gegen Exploiter und Cheater.

Wie geht Funcom mit legitimen Nutzern um?

Gibt es Entschuldigungen für legitime Nutzer? Neben ihren laufenden Bemühungen hat Funcom anerkannt, dass einige Spieler das Family Sharing legitim genutzt haben und sie haben sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die durch die Deaktivierung entstanden sind. Sie bestätigten zudem, dass die Funktion nur vorübergehend deaktiviert ist und dass daran gearbeitet wird, relevante Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die es ermöglichen, das Feature zurückzubringen, ohne dass Cheater davon profitieren können.

Obwohl es noch keinen konkreten Zeitplan gibt, ist das Ziel, diese Änderungen innerhalb dieses Jahres 2025 umzusetzen. Weitere Updates werden mitgeteilt, sobald die Entwicklung in diesem Bereich fortschreitet.

Die Zukunft von Dune: Awakening

Was erwartet dich in Dune: Awakening? Dune: Awakening ist ein Survival-MMO, das echtes Sandbox-Gameplay mit der Mystik des Dune-Universums kombiniert. Der Titel vereint viele Elemente des Survival-Genres, während er die Authentizität des Dune-Universums bewahrt. Als Live-Service-MMO erhält es regelmäßig Updates, die seine Welt und Systeme erweitern und das Erlebnis dynamisch halten.

Mit seinem ehrgeizigen Umfang strebt Dune: Awakening an, ein Eckpfeiler im Survival-Genre zu werden. Auch wenn Rückschläge wie die vorübergehende Entfernung des Family Sharing zweifellos frustrierend sind, spiegeln sie doch die fortwährenden Bemühungen der Entwickler wider, ein faires und stabiles Erlebnis in einer komplexen, von Spielern gesteuerten Welt zu gewährleisten. Wenn du bereit bist, dich in den Kampf zu stürzen, ist Dune: Awakening derzeit nur auf PC Steam verfügbar. Allerdings plant Funcom, den Titel in Zukunft auf weitere Plattformen zu bringen.

Wie siehst du die Entwicklungen rund um Dune: Awakening? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!