DualSense-Controller bei Otto kaufen: Schwarz und Rot

Ist euch der DualSense-Controller in Weiß mit schwarzen Akzenten schlicht zu langweilig, gibt es eine Lösung. Ab dem 18. Juni 2021 bietet Sony zwei neue Farbvarianten an, die den DualSense in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen: Midnight Black & Cosmic Red.

Im Onlineshop von Otto könnt ihr beide Varianten ab sofort vorbestellen, damit ihr sie pünktlich zum offiziellen Release am 18. Juni geliefert bekommt.

Otto: Wie teuer sind der schwarze und rote DualSense-Controller?

Während der DualSense-Controller in Weiß bei den verschiedenen Händlern für rund 65 Euro angeboten wird, müsst ihr für die neuen Farben deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der DualSense in Schwarz kostet im Shop bei Otto knapp 70 Euro, während ihr für den roten Controller fast 80 Euro auf den Tisch legen müsst.

PS5: DualSense-Controller kaufen – Midnight Black & Cosmic Red