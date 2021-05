PS5: Sony kündigt zwei neue DualSense-Farben an

Der DualSense kommt in zwei neuen Farben. Wie Sony heute angekündigt hat, könnt ihr den PS5-Controller ab Juni im schicken Schwarz und Rot kaufen.

PS5: Ab Juni gibt’s zwei neue DualSense-Farben

Bislang gibt es den DualSense-Controller nur im bekannten Weiß-Schwarz-Mix und schon seit Release der PS5 wünschen sich die Fans weitere Farben für den Controller. Sony hat die Wünsche erhört und die Farbeimer geöffnet.

Ab Juni kommen zwei neue Farben hinzu, wie Sony offiziell im Trailer enthüllt. Darunter befindet sich auch endlich der langersehnte schwarze DualSense-Controller.

In diesen neuen, galaktischen Farben erscheint der DualSense-Controller

Auf dem PlayStation-Blog stellt Sony die beiden neuen Controller genauer vor. Sie besitzen beide einen grauen Grundton, der das prägnante Schwarz oder Rot besser in Szene setzen soll.

Midnight Black

© Sony Interactive Entertainment

Cosmic Red

© Sony Interactive Entertainment

Ab wann sind die neuen Farbvarianten erhältlich? Beide Controller erscheinen am 18. Juni 2021 im Handel.

Wie viel kostet der Controller in der neuen Farbe? Der Preis fällt je nach Farbvariante unterschiedlich aus: Der Controller in Midnight Black kostet 69,99 Euro. Wollt ihr dagegen den Controller in Cosmic Red, müsst ihr 79,99 Euro zahlen.