Drei neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 bis Oktober 2025 verfügbar

In Borderlands 4 hast du die Möglichkeit, drei neue SHiFT-Codes zu beanspruchen, die bis zum 28. Oktober 2025 gültig sind. Diese Codes bieten dir jeweils einen Goldenen Schlüssel, den du an einer der vier derzeit im Spiel verfügbaren Goldenen Truhen einlösen kannst. Diese Schlüssel sind die Schlüssel zu wertvollen Beutestücken, die dir helfen können, legendäre Gegenstände zu finden.

Wie kannst du die SHiFT-Codes einlösen?

Wie nutzt du die SHiFT-Codes in Borderlands 4? Du kannst die SHiFT-Codes entweder über die SHiFT-Website einlösen, indem du dich mit deinem verknüpften Konto anmeldest, oder direkt im Spiel. Diese Codes sind ein Geschenk von Gearbox, die manchmal als Belohnung für gemeisterte Herausforderungen oder einfach so vergeben werden.

Die neuen Codes, die von Randy Pitchford, dem Chef von Gearbox, veröffentlicht wurden, sind: THR3J-XTKC3-WFBTW-3TT3T-W6B5R, 3H6BB-ZBKCJ-CFJT5-TBJJT-BFJHB und J9FBT-B55KT-56TJW-3TT3B-JZBSW. Jeder dieser Codes gewährt dir einen Goldenen Schlüssel, sodass du drei Versuche hast, einige legendäre Gegenstände in den Truhen zu finden.

Was ist Borderlands 4?

Was erwartet dich in Borderlands 4? Borderlands 4 ist ein Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2025, das von Gearbox Software entwickelt und von 2K veröffentlicht wurde. Es ist der Nachfolger von Borderlands 3 und spielt sechs Jahre nach den Ereignissen des vorherigen Spiels. Du schlüpfst in die Rolle eines neuen Vault Hunters auf dem Planeten Kairos, der sich der lokalen Widerstandsbewegung anschließt, um den tyrannischen Zeitwächter zu stürzen und das sagenumwobene Vault zu finden.

Das Spiel bietet eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme, neue Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel wie einen Greifhaken. Du kannst das Abenteuer allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern erleben.

Aktuelle SHiFT-Codes für Borderlands 4

Welche SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Neben den neuen SHiFT-Codes gibt es weitere aktive Codes, die du nutzen kannst. Hier ist die Liste der derzeit aktiven Codes:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

THR3J-XTKC3-WFBTW-3TT3T-W6B5R – 1 Goldener Schlüssel

3H6BB-ZBKCJ-CFJT5-TBJJT-BFJHB – 1 Goldener Schlüssel

J9FBT-B55KT-56TJW-3TT3B-JZBSW – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Sparretter-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex‘ Massenmarkt-Reiz-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Kopf und Hex Appeal Skin

Zukünftige Entwicklungen in Borderlands 4

Was plant Gearbox für die Zukunft von Borderlands 4? Während die goldenen Schlüssel immer willkommen sind, hat Gearbox größere Pläne für das Spiel. Der Entwickler arbeitet kontinuierlich an Updates, um das Spiel auszubalancieren, da die Community ständig neue übermächtige Builds entdeckt. Gearbox wird noch einige Zeit benötigen, um das perfekte Gleichgewicht zu finden, aber bis dahin kannst du dich über die kostenlosen goldenen Schlüssel freuen.

