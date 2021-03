Bandai Namco hat mit einem epischen Trailer den Releasetermin für den neuen DLC-Charakter in Dragon Ball FighterZ enthüllt: Am 12. März wird sich der vielseits erwartete Kämpfer Gogeta (SS4) als Teil des FighterZ Pass 3 den bekannten Figuren des Games anschließen, wie zuletzt Goku (Ultra Instinct), Kefla, Master Roshi und Super Baby 2.

Dragon Ball FighterZ: Gogeta SS4 wird letzter Kämpfer im FighterZ Pass 3

Kenner des populären Dragon Ball-Franchise dürfen sich auf den beliebten Charakter Gogeta (SS4) freuen, der zuvor schon einen Auftritt in Dragon Ball GT hatte, der in Deutschland jedoch in dieser Form nie zu sehen war. Er wurde durch eine Fusion aus Son Goku und Vegeta zum Leben erweckt und gilt als stärkster Krieger im Universum, der ohne Furcht vor Gegnern ist und energetische sowie körperliche Kräfte in sich vereint. Mit Hilfe seiner übermächtigen Attacken kann er enormen Schaden anrichten. Hinzu kommt seine hohe Geschwindigkeit, die ihm einen weiteren Vorteil im Kampf gegen seine Gegner bietet.

Der DLC-Charakter Gogeta wird ab dem 12. März weltweit für „Dragon Ball FighterZ“ als Teil des „FighterZ Pass 3“ für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie den PC (Steam) verfügbar sein und ergänzt damit die inzwischen 41 Charaktere des Games. Besitzer des „FighterZ Pass 3“ kommen schon am 10. März an den neuen Charakter.

Im PlayStation Store kostet der „FighterZ Pass 3“ aktuell 19,99 Euro. Bislang gibt es keinerlei Informationen darüber, ob noch weitere „FighterZ Pass“ geplant sind.

