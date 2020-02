Der heiß ersehnte „FighterZ Pass 3“ ist endlich da und bringt zum Start direkt die superstarke Kefla ins Spiel. Doch es gibt aktuell nicht nur den kostenpflichtigen Fighters Pass 3, sondern zudem ein kostenloses Update.

Was bringt Dragon Ball FighterZ Patch 1.21? Das kostenlose Update bietet nun das Feature Z Assist Select. Das brandneue Gameplay-Feature bietet jedem Spieler eine von drei zusätzlichen Unterstützungs-Attacken, die im Vorfeld für einen Charakter ausgewählt wird. So soll das Gameplay noch vielfältiger ausfallen und mehr Abwechslung bieten am Ende (mehr dazu hier). Zudem werden der Kampfbildschirm verbessert und diverse Gameplay-Verbesserungen vorgenommen.

Dragon Ball FighterZ: Der neue FighterZ Pass 3

Was bringt der FighterZ Pass 3? Wie gehabt werden auch im 3. Pass insgesamt fünf neue Kämpfer angeboten. Diese werden nach und nach enthüllt und im Laufe der Zeit dann freigeschaltet. Es gilt weiterhin, wer den neuen Season-Pass kauft, erhält somit alle fünf neuen Kämpfer. Kefla und Goku (Ultra Instinct) sind bereits bekannt, doch die drei anderen sind noch unbekannt.

Wichtig: Wenn ihr den ganzen FighterZ Pass 3, also den neuen Season-Pass kauft, habt ihr so das Anrecht darauf, die neuen Charaktere zwei Tage vor dem eigentlichen Release zu spielen. Im Fall von Kefla könnt ihr heute schon loszocken, während sie einzeln erst am morgigen 28. Februar 2020 angeboten wird.

„Dragon Ball FighterZ“ wurde für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht und ist hier bei Amazon* erhältlich..

Übrigens könnt ihr einige kostenpflichtige Charaktere für vom 28. bis zum 1. März kostenlos spielen. Dazu zählen Broly, Janemba und Cooler. Haltet euch ran!

