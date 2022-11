Dragon Age: Absolution auf Netflix startet 2022 – Worum geht es im Anime?

Falls ihr schon ganz gespannt auf Dragon Age 4 seid, gibt es in der Zwischenzeit ein wenig Futter, das die Wartezeit auf das neue Videospiel verkürzen dürfte.

Das Franchise erhält einen vollwertigen Anime spendiert, der noch in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein wird. Dragon Age: Absolution hat nun einen neuen Trailer und einen Starttermin spendiert bekommen.

Was ist Dragon Age: Absolution?

„Dragon Age: Absolution“ entsteht bei Red Dog Culture House, die auch The Witcher: Nightmare of the Wolf produziert haben. Als Showrunner ist Mairghread Scott und Director Ki-Yong Bae mit von der Partie. Sie arbeiten eng mit dem Kreativteam von BioWare zusammen.

Worum geht es in Dragon Age: Absolution? Im Kern geht es um einen Überfall auf den mächtigsten Mann von Tevinter. Eine elfische Söldnerin wird zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben gezwungen, die sich ihrer tragischen Vergangenheit stellen muss.

Nur auf diesem Weg kann sie sich selbst und ihre Freunde vor dem sicheren Untergang bewahren. Miriam ist bereits ihr ganzes Leben auf der Flucht. Aber wird das jemals enden? Wir erfahren einiges über den Hintergrund der ehemaligen Sklavin von Tevinter.

Doch im Verlauf der Handlung wird sie von der Inquisition auf eine neue Mission geschickt. Sie muss ein goldenes Ouroboros-Artefakt finden. Das sogenannte Circulum Infinitus wird von Blutmagie angetrieben und birgt finstere Kräfte. Unsere Abenteurer versammeln sich, um das mysteriöse Artefakt zu beschaffen.

Zu welcher Zeit spielt Dragon Age: Absolution? Der Plot gibt nicht viel her, woran wir das Zeitalter ableiten könnten. Doch im Trailer gibt es einen Cameoauftritt von Cassandra und Leliana, was darauf schließen lässt, dass der Anime zur Zeit von Dragon Age: Inquisition spielt – scheinbar vor Dragon Age: Dreadwolf. Womöglich aber auch zwischen Teil 3 und Teil 4.

Wie viele Episoden gibt es? Die Serie hält 6 Folgen mit einer Laufzeit von jeweils 30 Minuten bereit. Sie starten alle am gleichen Tag auf Netflix.

Welche Darsteller*innen spielen mit? Die nachfolgenden Schauspieler*innen hört ihr im „Dragon Age“-Anime:

Kimberly Brooks als Miriam

Matt Mercer als Fairbanks

Ashly Burch als Qwydion

Sumalee Montano als Hira

Phil LaMarr als Roland

Keston John als Lacklon

Josh Keaton als Rezaren

Zehra Fazal als Tassia

Wann startet die Show auf Netflix? „Dragon Age: Absolution“ startet am 9. Dezember 2022 auf dem VoD-Streamingdienst. Werdet ihr euch den Anime ansehen oder haltet ihr nichts von solchen Adaptionen Cyberpunk 2077: Edgerunners?