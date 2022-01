Dragon Age 4: Release nicht mehr in 2022?

Ein Insider hat ein Update bezüglich des Releasetermins von Dragon Age 4 geteilt. Wann das Spiel erscheint, wissen wir bis heute nicht. Allerdings möchte besagter Insider den Zeitraum der Veröffentlichung nun weiter eingrenzen können.

Wir wissen, dass sich Dragon Age: The Dread Wolf Rises bereits seit 2015 in Entwicklung befindet, während es drei Jahre später in 2018 angekündigt wurde.

Doch im Laufe der Entwicklung soll es diverse Schwierigkeiten gegeben haben, weshalb es bis heute immer noch kein Datum für den Launch gibt.

Dragon Age 4 zeigt Bilder einer bekannten Fraktion: Wer steckt dahinter?

Update zum Release? Schön wäre es!

Trotz der Schwierigkeiten in der Entwicklung haben EA und BioWare vor einiger Zeit damit begonnen, das Spiel entsprechend anzuteasern. Doch um ehrlich zu sein, ist die Faktenlage hier recht mager, die Verantwortlichen werfen nicht gerade mit Informationen um sich.

Der Insider Tom Herson, der des Häufigeren richtig lag mit seinen Informationen, hat bezüglich des Launches nun allerdings ein Update für uns.

Laut seiner Quellen, die mit den Plänen von EA vertraut seien, gebe es „keine Chance“, dass Dragon Age 4 in 2022 erscheine. Einen Release in diesem Jahr wäre also vollkommen undenkbar.

Der dramatische Wortlaut lässt darauf schließen, dass es nach wie vor nicht unbedingt rosig um den Titel in der Entwicklung bestellt ist. Ob der Titel dann endlich im nächsten Jahr erscheint, bleibt fraglich. Das deckt sich mit unseren bisherigen Informationen. Dragon Age 4 erscheint wahrscheinlich erst in 2023, wie wir bereits berichteten.

Wie immer dürfen wir solche vermeintlichen Insiderinfos jedoch nicht für bare Münze nehmen. Und doch bereiten uns diese Aussagen durchaus Sorgen. Wie es wohl um den aktuellen Entwicklungsstand des Spiels steht, ist schwer abzusehen.

Was ist über Dragon Age 4 bekannt? Wir wissen bereits, dass der 4. „Dragon Age“-Eintrag mitunter in der Hauptstadt Tevinter spielen dürfte, während alte Bekannte wie die Grauen Wächter zurückkehren. Und wir haben auch schon eine Vermutung, wer hinter diesen Bildern stecken könnte.

