Dragon Age 4-Konzeptbild zeigt Minrathous, die Hauptstadt von Tevinter

Dragon Age 4 hat sich bislang nur in einem ersten Trailer und wenigen Konzeptbildern gezeigt. Ein weiteres wurde nun von BioWares Executive Producer Christian Dailey veröffentlicht. Und dieses Bild bestätigt einmal mehr, dass wir uns im vierten Dragon Age-Teil im magisch-düsteren Tevinter befinden werden, genauer in der Hauptstadt Minrathous.

Neues Bildmaterial zu Dragon Age 4: Die Stadt Minrathous

Es scheint, als würde „Dragon Age 4“ der düsterste aller DA-Teile werden. Denn auch das neue Bild, das eine Magierin zeigt, die im Regen in einer dunklen Seitengasse steht, sprüht nicht gerade vor Lebensfreude. Der rote Schein erinnert zeitgleich an das unheilvolle Rote Lyrium, das blaue Leuchten im Hintergrund zeugt von der Magie der Stadt – und sehen wir dort die Turmspitze des dortigen Zirkel der Magi?

Wie Creative Director Matthew Goldman bestätigt, handelt es sich hierbei um die Hauptstadt Tevinters: Minrathous.

Meet me in Minrathous! https://t.co/jmBUHJ0oen — Matthew Goldman (@SerGoldman) March 20, 2021

Was ist Minrathous? Nicht nur ist sie die Hauptstadt von Tevinter, Minrathous ist außerdem die größte und eine der ältesten Städte in ganz Thedas. Die Stadt wurde auf einer rauen Insel am Ufer des Nocen-Meeres erbaut und ist lediglich über eine einzige Brücke erreichbar. Minrathous ist deshalb geprägt von Häfen, Werften und einem gigantischen Untergrundsystem. Die Stadt wird durch hohe Mauern, Golems und die Macht der Blutmagie geschützt.

Im ersten Trailer zum Spiel konnten wir bereits einen Blick in die Spielwelt – und die Rückkehr von Solas – werfen. © BioWare

Dragon Age 4: Release wohl im Jahr 2022

EA hat bereits angekündigt, dass wir nicht zu schnell mit dem Release von „Dragon Age 4“ rechnen sollen, da sich das Rollenspiel noch in einer früheren Phase der Entwicklung befindet. Erst ab dem Jahr 2022 können wir wohl mit einer Veröffentlichung von DA4 rechnen, das bislang unter dem Arbeitstitel The Dread Wolf Rises lief.

Alle weiteren bisherigen Informationen zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite.