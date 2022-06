Dragon Age: Dreadwolf hat endlich einen offiziellen Namen erhalten – Wer ist der Schreckenswolf?

Anfang Dezember 2018 kündigte BioWare Dragon Age 4 offiziell an. Dragon Age: The Dread Wolf Rises, so der bisherige Arbeitstitel, ist der vierte Hautableger der Rollenspielreihe von Publisher Electronics Arts und Entwickler BioWare und knüpft direkt an Dragon Age: Inquisition an.

Im Rahmen eines neuen Blogeintrags auf der Webseite des Studios verkündeten die Verantwortlichen nun den offiziellen Namen des Spiels: Dragon Age: Dreadwolf.

Dragon Age: Wer ist Dreadwolf?

Dreadwolf, auch Fen’Harel genannt, ist ein elfischer Gott und der Antagonist aus „Dragon Age: Inquisition“. Der Schreckenswolf gilt als Gott der Täuschung oder auch Gott der Rebellion. Weitere Namen für den Dreadwolf sind: Großer Wolf, Vagabund des Jenseits, Alter Wolf, Bringer der Albträume oder Herr der Schwindler.

Bei dem Dreadwolf handelt es sich außerdem um niemand Geringeres als Solas, wie in dem DLC Trespasser (Eindringling) in „Dragon Age: Inquisition“ verraten wurde. Solas ist für das Chaos um Corypheus in Inquisition verantwortlich. Er war derjenige, der Corypheus den Orb der Zerstörung übergab. Letztendlich führte sein Handel zum Fall des elfischen Imperiums. Am Ende der Erweiterung erklärt Solas, dass er seine Tat rückgängig machen will. Selbst wenn dies bedeuten würde die aktuelle Realität zu zerstören.

Ihr versteht nur Bahnhof? Wer mit der Spielereihe bis jetzt nichts am Hut hatte, der soll mit dem kommenden Ableger laut der Entwickler übrigens dennoch gut zurechtkommen. Zwar ist ein wenig Vorwissen sicherlich nicht schlecht, doch samt eines neuen Hauptcharakters (den ihr wohl selbst prägen könnt) und neuen Regionen von Thedas, die es zu erkunden gilt, dürften Quereinsteiger einen guten Einstieg und sanften in die Reihe erhalten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann erscheint Dragon Age: Dreadwolf?

Viele mehr Infos können dem Blogeintrag zu „Dragon Age: Dreadwolf“ kaum entnommen werden. Die Entwickler versprechen darin zumindest, dass später in diesem Jahr weitere Infos zu dem kommenden Rollenspiel folgen werden.

Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr solltet ihr aber in keinem Fall rechnen. Aus den Zeilen lässt sich aber herauslesen, dass die Entwicklung wohl nicht mehr allzu lange andauern wird. Entsprechend könnte der Releasetermin von „Dragon Age: Dreadwolf“ für 2023 bevorstehen.